Reprodução/CCR RioSP Maior carreta da história da Dutra.

A maior carreta da história da Via Dutra deu início à descida da Serra das Araras entre a noite do domingo (14) e a madrugada desta segunda-feira (15). O conjunto transportador, com 126 metros de comprimento e cerca de 800 toneladas, saiu de Piraí, onde estava estacionado no km 139, carregando um transformador de 511 toneladas.

A carga especial seguiu pela Serra das Araras até a Paracambi, onde fez uma nova parada às 5h no km 221. O comboio, somado ao equipamento, pesa cerca de 840 toneladas e se movimenta em uma velocidade de cerca de 15 km por hora.

Para a realização do transporte, foram necessários 6 motoristas com autorização especial do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





O trajeto

No domingo, às 6h, foi iniciada a preparação para a passagem da carga especial, que ocorreu ao longo do dia. O processo começou com a aplicação de sinalização ao longo do trecho de deslocamento de mais de 170 barreiras de concreto, que sinalizaram as obras em andamento na pista de subida da Serra.

Excepcionalmente, a pista de subida foi utilizada para a descida da carga. Às 23h, iniciou-se o bloqueio total da pista de subida, no sentido São Paulo, na altura do km 224,8. A via foi liberada na manhã desta segunda-feira.

Segundo nota divulgada pela CCR RioSP, neste momento, a carga encontra-se parada no km 221 da pista Norte, no município de Paracambi, onde permanecerá até novo deslocamento. O próximo destino é o Posto de Itaguaí na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A movimentação foi conduzida pela concessionária CCR RioSP, responsável pela Dutra, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a transportadora IRGA.