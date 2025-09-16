reprodução/pf Operação na Dutra contou com apoio de cães farejadores

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite desta segunda-feira (15), um caminhoneiro que transportava quase uma tonelada de maconha e um fuzil escondidos na carga. A abordagem ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí (RJ), durante uma barreira policial montada pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A operação contou com o apoio de cães farejadores do canil da unidade e faz parte da estratégia de combate ao tráfico interestadual de drogas e armas com destino ao Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, o carregamento seria distribuído em comunidades da capital fluminense controladas por uma das principais facções criminosas do estado. A apreensão representa um duro golpe financeiro e logístico contra o grupo.

O motorista foi levado, junto com o caminhão e a carga, à Superintendência Regional da PF, no Rio. Ele foi autuado em flagrante e encaminhado ao sistema penitenciário estadual, onde responderá por tráfico interestadual de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.