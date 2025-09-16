Apagão atinge diversos pontos do RJ
Reprodução/X
Apagão atinge diversos pontos do RJ

Trechos da Tijuca e de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, amanheceram  sem energia elétrica nesta terça-feira (16). O problema começou por volta das 3h25 e também atingiu, de forma pontual, áreas do Centro e da Zona Sul, onde o fornecimento foi restabelecido rapidamente. A informação foi confirmada pelo  Portal iG.

Em nota, a Light informou que a ocorrência foi provocada por um problema em uma linha de transmissão por volta das 3h45. A concessionária afirmou que equipes estão nas ruas para restabelecer o serviço, mas não detalhou as causas do apagão até a última atualização desta reportagem.

Apesar da falta de energia em alguns bairros, o MetrôRio informou que as linhas 1, 2 e 4 funcionam normalmente, com intervalos regulares.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/rj/2025-09-16/apagao-centro-regioes-rio-de-janeiro-tijuca-vila-isabel.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!