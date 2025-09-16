Marcello Casal Jr Previsão de chuva forte no Sudeste

O clima no Brasil nesta terça-feira (16) será marcado por contraste entre tempo firme em algumas regiões e chuva forte em outras.

No Rio Grande do Sul, o sol volta a aparecer depois de dias de instabilidade. Ainda pode chuviscar durante a madrugada e no começo da manhã, mas ao longo do dia o tempo abre e a chance de chuva fica restrita à serra e ao litoral norte. À noite, há possibilidade de nevoeiro em várias cidades, de acordo com o Clima Tempo.

Em Santa Catarina e no Paraná, a terça começa com pancadas de chuva, principalmente no leste dos estados. Em algumas áreas, a precipitação pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. No decorrer do dia, a chuva perde força, mas ainda aparece de forma isolada no território paranaense.

No Sudeste, o tempo muda com a chegada de áreas de instabilidade. Em São Paulo, a manhã começa com sol e calor, mas a partir da tarde há risco de chuva forte em várias regiões, inclusive na capital, com chance de vento e até granizo em pontos isolados.

Minas Gerais e Rio de Janeiro também devem registrar pancadas de chuva, principalmente no centro-sul e na Zona da Mata mineira, além do sul fluminense. No litoral e na capital fluminense, os ventos sopram fortes durante o dia, com rajadas que podem passar dos 60 km/h. Já o Espírito Santo terá chuva mais concentrada no litoral, enquanto o norte mineiro segue com tempo seco e muito calor.

No Centro-Oeste, a umidade traz pancadas de chuva localizadas em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Em algumas cidades, a chuva pode ser forte e acompanhada de raios. Apesar disso, o sol e o calor predominam na maior parte da região. Já no norte de Goiás e no Distrito Federal, o ar seco continua sendo destaque, com baixa umidade durante a tarde.

O Nordeste deve manter o padrão dos últimos dias: chuva no litoral, principalmente entre Sergipe e Alagoas, e tempo firme no interior. O calor e a baixa umidade seguem castigando o sertão, com índices abaixo de 20%.

No Norte, a chuva se concentra sobre Amazonas, Acre e Rondônia, podendo ser forte em alguns momentos. No Tocantins, o tempo segue firme, quente e seco, com níveis críticos de umidade no período da tarde.