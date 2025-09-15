Reprodução/Instagram Empresário morre após salto de paraquedas no RJ

Um empresário de 36 anos morreu neste domingo (14) após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O equipamento não abriu corretamente após o salto, que partiu de uma pequena aeronave.

A vítima foi identificada como Gabriel Farrel, formado em engenharia e conhecido no meio empresarial. Ele começou com uma pizzaria itinerante para eventos e, mais tarde, fundou a Borda e Lenha, rede de delivery que ganhou projeção nacional após sua participação no programa Shark Tank Brasil, em 2021. Na ocasião, conseguiu aporte financeiro para expandir o negócio.

Nas redes sociais, onde somava mais de 60 mil seguidores, Farrel compartilhava a rotina nos negócios, a vida pessoal e a prática de esportes radicais.

Na véspera do acidente, publicou um vídeo correndo ao amanhecer na Praia de São Conrado, na Zona Sul, acompanhado do cachorro de estimação, destacando a importância de valorizar a vida diariamente.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento.