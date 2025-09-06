Divulgação/CCR RioSP Imagem de arquivo de carreta gigante na rodovia Presidente Dutra

A maior carreta que já passou pela Rodovia Presidente Dutra vai passar pela Serra das Araras, no Rio de Janeiro, neste domingo (7). O conjunto seguirá até o Porto de Itaguaí, no litoral fluminense.

Com 135 metros de comprimento, seis de largura e 800 toneladas, a carreta leva um transformador que tem como destino Arábia Saudita, no Oriente Médio.

O tráfego terá mudanças por causa da operação. A concessionária RioSP informou que a pista de subida da serra (sentido São Paulo) será interditada a partir das 23h de domingo, no km 224,8, e só deve ser liberada às 5h da segunda-feira (8). O deslocamento é acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Antes disso, desde as 6h do domingo terão serviços preparatórios, com interdições parciais ao longo do dia. A carreta, que está estacionada em Piraí (km 239), vai percorrer a serra até Paracambi (km 221), onde fará uma nova parada.

Segundo a RioSP, toda a operação contará com sinalização reforçada e apoio de equipes técnicas e policiais. A orientação aos motoristas é programar a viagem com antecedência, redobrar a atenção e respeitar os limites de velocidade quando passarem pela região.





Como será o deslocamento da carga: