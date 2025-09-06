Reprodução/imagenshistoricas Rosália Lombardo morreu aos 2 anos, vítima de pneumonia

O amor de um pai transformou o corpo de uma menina de apenas 2 anos em uma das múmias infantis mais preservadas já encontradas. Rosalia Lombardo morreu vítima de pneumonia em 1920 e foi uma das últimas pessoas a serem sepultadas nas catacumbas dos Capuchinhos, em Palermo, na Itália. Seu corpo chama a atenção até hoje por repousar em um caixão de vidro em estado surpreendente de conservação.

Quem foi Rosalia Lombardo?

Algumas versões dizem que seu pai era um comerciante de couros da Sicília, outras apontam que ela pertencia a uma família nobre italiana. Há também registros que indicam que a menina poderia ser filha de Mário Lombardo, um general do exército na década de 1920.

Rosalia era uma criança saudável, mas durante a epidemia da gripe espanhola, toda a família foi infectada. A pequena, com apenas dois anos, não resistiu. Devastado, o pai buscou a ajuda de um embalsamador renomado para preservar a filha, desejando que sua beleza fosse eterna.

Reprodução O professor Alfredo Salafia foi o responsável por embalsamar o corpo de Rosália

Quem era o embalsamador?

O responsável foi Alfredo Salafia, professor siciliano especialista em preservação, falecido em 1933. Seu trabalho com Rosalia foi tão meticuloso que, mais de um século depois, os órgãos internos da menina permanecem intactos.

No caixão de vidro, Rosalia parece apenas dormir. Sua pele está lisa, os cabelos dourados ainda presos por um laço de seda, e sua aparência transmite a sensação de que pode despertar a qualquer instante.

Reprodução/Discovery News A lenda é de que Rosália abre aos olhos ao longo do dia

“Múmia que abre os olhos?”

Ao longo dos anos, surgiram relatos de visitantes afirmando que os olhos da menina abrem e fecham. Em 2009, o paleopatologista italiano Dario Piombino-Mascali desmistificou o fenômeno: tratava-se apenas de um efeito da luz que entra pelas janelas, criando a ilusão de movimento.

Segundo ele, os olhos da criança nunca estiveram totalmente fechados. A mudança da iluminação durante o dia dá a impressão de que Rosalia pisca suavemente.

Reprodução/lecodelsud.it Dario Piombino-Mascali é o paleopatologia italiano responsável por desvendar os mistérios

Qual foi a fórmula secreta?

O mesmo pesquisador descobriu manuscritos de Alfredo Salafia que revelaram a fórmula usada na mumificação: formalina, sais de zinco, álcool, ácido salicílico e glicerina.

Formalina eliminou as bactérias do corpo;



Álcool , aliado ao clima seco das catacumbas, ajudou na desidratação;



Glicerina impediu o ressecamento excessivo;



Ácido salicílico bloqueou fungos;



Sais de zinco, os mais importantes que deram rigidez ao corpo e garantiram sua preservação incomum.



O procedimento foi simples: uma única injeção, sem drenagem ou tratamentos adicionais, mas eficaz o suficiente para manter Rosalia quase intacta até hoje.

Como está atualmente?

Hoje, Rosalia Lombardo descansa em uma nova urna de vidro selada com nitrogênio. O objetivo é protegê-la da oxidação e da exposição à luz, garantindo que a “bela adormecida” continue sendo a múmia infantil mais preservada do mundo.