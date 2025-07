Photo by James D. Morgan/Getty Images Avião da Delta Airlines

Um piloto da Delta Air Lines foi preso por abuso sexual infantil logo após o pouso do voo que comandava no Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia.

Rustom Bhagwagar, de 34 anos, foi detido no último sábado (26), por volta das 21h30 (horário local) dentro da cabine da aeronave, um Boeing 757-300, após a chegada do voo 2809, que havia saído de Minneapolis. As informações são da CBS News.

De acordo com informações do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, na sigla em inglês), Bhagwagar é acusado de cinco crimes de abuso, cometidos contra uma criança menor de dez anos.

O escritório do xerife de Contra Costa, na Califórnia, fez uma investigação que levou cinco meses até a prisão do piloto.

Ele saiu algemado e escoltado por agentes federais ainda dentro da aeronave, com passageiros e tripulação a bordo. Segundo testemunhas, ao menos dez agentes armados entraram na aeronave e se dirigiram diretamente à cabine de comando.

De início, o DHS informou que o caso envolvia materiais de abuso sexual infantil, mas os detalhes da acusação foram atualizados depois para os crimes de violência sexual direta.



Suspensão

Em nota, a Delta Air Lines afirmou estar "horrorizada" com as acusações que levaram à prisão do funcionário e informou que Bhagwagar foi imediatamente suspenso de suas funções.





A empresa disse que coopera com as autoridades e fez questionamentos adicionais às forças policiais responsáveis pelo caso.