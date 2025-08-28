FreePik Pastor é detido em igreja no RJ

O pastor de uma igreja evangélica em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, foi detido nesta quarta-feira (27) sob acusação de maus-tratos contra dois cachorros encontrados em condições insalubres em sua residência, no bairro de Inoã. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A ação teve início após denúncias anônimas de que os animais estariam há dias sem comida, cuidados e em ambiente degradado. Ao chegarem ao imóvel, policiais da 76ª DP, integrantes do movimento Nas Garras da Lei e agentes da Secretaria de Bem-Estar Animal do município confirmaram a situação.

O religioso não estava em casa no momento da fiscalização. Ele acabou localizado em sua igreja, no bairro de Itaipuaçu, e conduzido à Delegacia do Centro de Niterói.

Os dois cães foram resgatados e encaminhados à Secretaria de Bem-Estar Animal de Maricá para avaliação veterinária.