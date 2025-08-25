Reprodução Fábio Aurélio Diamantino Guimarães foi detido por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam)

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante neste domingo (24) em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, acusado de agredir a própria namorada. Fábio Aurélio Diamantino Guimarães foi detido por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) no bairro Santa Eugênia. Ele já usava tornozeleira eletrônica e possui histórico de violência doméstica.

Segundo a investigação, o episódio mais recente ocorreu durante a madrugada, quando o casal voltava de um bar. Por volta das 3h, Fábio exigiu que a companheira desbloqueasse o celular. Ao se recusar, ela foi ameaçada de morte e atacada com socos e mordidas até ceder e entregar o aparelho.

A delegada Mônica Areal, titular da Deam, lembrou que não era a primeira vez que a vítima sofria agressões do suspeito. Em julho, a mulher chegou a ser forçada a urinar e beber a própria urina, sob coação de Fábio, que depois voltou a se aproximar dela. “Essa mulher, em julho, já foi vítima deste autor. O autor fez com que ela urinasse e bebesse a própria urina para tomar um remédio, voltou com ele e sofreu diversas agressões” , declarou a delegada em coletiva.

Após as denúncias, equipes da Deam iniciaram as buscas e localizaram Fábio em casa. Ele não ofereceu resistência à prisão. O homem foi levado para a unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.