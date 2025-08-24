Foto Lula Marques/ Agência Brasil Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) utilizou as suas redes sociais, neste domingo (24), para divulgar um assalto sofrido por sua mãe e seus avós, na residência da família, no município de Resende, no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado pelo senador, é possível ver a bagunça.





Segundo Flávio Bolsonaro escreveu na sua postagem, os assaltantes sua mãe e seus avós octogenários de reféns por cerca de uma hora, enquanto reviraram os cômodos da casa, em busca de dinheiro.

"Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o “dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”.

E prossegue: "Como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô"

No vídeo, uma mulher descreve o ocorrido, enquanto as imagens mostram a casa.

"Eles estavam com luva, mas tirou a luva para colocar o silver tape, ficaram mais de uma hora, reviraram tudo, está tudo revirado aqui. Levaram os celulares, levaram algumas joias, eles estavam procurando dinheiro. Eles estavam certos, tinham dito que os amigos do Bolsonaro tinham dito que aqui tinha dinheiro, que ele mandava dinheiro para cá. Ele me abordou no banheiro, parece que já veio mandado", diz a mulher.

Ainda segundo o senador, a família já tomou as providências necessárias.







"Se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados" , concluiu.

Em nota enviada ao Portal iG, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende).

"Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime", finaliza nota.