Vendedor ambulante de caipirinha na praia
Reprodução/ Pulsar Imagens
Vendedor ambulante de caipirinha na praia

Um vendedor ambulante foi preso  na noite de terça-feira (19) após cobrar R$ 2.024,75 por uma caipirinha vendida a uma turista colombiana na Praia de Copacabana, na altura do Posto 4, Zona Sul do Rio.

Segundo a vítima, o ambulante passou o cartão de crédito diversas vezes, o que levantou suspeitas. Somente após a transação concluída ela percebeu o valor cobrado pela bebida.

A turista pediu ajuda a guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP), que patrulhavam o calçadão. O suspeito foi localizado ainda na areia e preso em flagrante.

O caso foi registrado na Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon.

