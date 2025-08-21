Um vendedor ambulante foi preso na noite de terça-feira (19) após cobrar R$ 2.024,75 por uma caipirinha vendida a uma turista colombiana na Praia de Copacabana, na altura do Posto 4, Zona Sul do Rio.
Segundo a vítima, o ambulante passou o cartão de crédito diversas vezes, o que levantou suspeitas. Somente após a transação concluída ela percebeu o valor cobrado pela bebida.
A turista pediu ajuda a guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP), que patrulhavam o calçadão. O suspeito foi localizado ainda na areia e preso em flagrante.
O caso foi registrado na Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon.