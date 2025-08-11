Reprodução Turista desmaia em praia após suposto "Boa Noite, Cinderela" no RJ



A Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) identificou as três mulheres apontadas como responsáveis por dopar e furtar dois turistas britânicos na praia de Ipanema, na madrugada de quinta-feira (8).

Segundo a investigação, elas atuam como garotas de programa em áreas turísticas do Rio de Janeiro e já possuem envolvimento com aplicação do golpe conhecido como “Boa Noite, Cinderela”.

Entre as suspeitas está Raiane Campos de Oliveira, 27 anos, que possui 20 registros anteriores pelo mesmo tipo de crime. Ela já cumpriu seis meses de prisão e foi absolvida no mês passado em outro processo. As outras investigadas são Amanda Couto Deloca, 23, e Mayara Ketelyn Américo da Silva, 26.

O caso ganhou atenção após a divulgação de um vídeo que mostra um dos turistas, de 21 anos, caminhando de forma desorientada antes de cair na areia. Testemunhas relataram que ele estava com as três mulheres pouco antes delas deixarem o local em um táxi.





De acordo com a polícia, os turistas relataram ter conhecido as suspeitas em um bar na Lapa. Eles aceitaram bebidas oferecidas pelo grupo e, a partir desse momento, não se lembram dos acontecimentos seguintes.

Em coletiva, os turistas relataram que não se lembram de nada depois de ingerir as bebidas oferecidas pelas mulheres. "Quando cheguei a praia, estava completamente dopado" , declarou um dos britânicos.

Além de terem dois celulares levados, afirmaram ter perdido 2 mil libras (aproximadamente R$ 15 mil) para o grupo.

As vítimas foram socorridas por frequentadores da praia e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento ( UPA) de Copacabana, onde recuperaram a consciência horas depois.

Em entrevista à Band Rio, a delegada Patrícia Alemany afirmou que, após recobrarem a consciência, os turistas reconheceram as suspeitas como responsáveis pela aplicação do golpe.

Segundo ela, as autoridades trabalham para confirmar os detalhes das transações bancárias e identificar o beneficiário dos valores transferidos.