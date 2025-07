Reprodução/X Ressaca em praia do RJ

A cidade do Rio de Janeiro enfrenta mais um dia de ressaca nesta quarta-feira (30), com previsão de pico de maré alta por volta das 4h30 da madrugada. O alerta, emitido pela Marinha do Brasil, segue válido até as 21h de quinta-feira (31) e prevê ondas entre 2,5 e 4 metros de altura em diversos pontos da orla carioca.

Na tarde de terça-feira (29), a força do mar obrigou a interdição total da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, Zona Sul da capital. Por volta das 16h, as ondas transbordaram as duas pistas, invadiram calçadas e danificaram o portão de um prédio residencial. Um carro estacionado no canteiro central foi deslocado pela água, que também arrastou um equipamento de ginástica do calçadão.





Em Copacabana, o mar avançou por toda a faixa de areia e alcançou os quiosques. As imagens aéreas, registradas por um drone, revelam a intensidade da ressaca em toda a extensão da praia. Segundo estudo da UFRJ, a tendência é de que o avanço do mar continue ao longo das próximas décadas, colocando em risco parte da orla da Zona Sul.

A Prefeitura do Rio reforça o alerta à população para que evite o banho de mar e a prática de esportes aquáticos durante o período crítico. Também é desaconselhada a permanência em mirantes, ciclovias e pontos muito próximos à arrebentação.

Pescadores devem suspender as saídas ao mar e, em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo número 193. As autoridades pedem ainda que os frequentadores da orla sigam as instruções das equipes de salvamento e fiquem atentos aos comunicados oficiais.