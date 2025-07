Reprodução Arthur Vinícius (E) e o músico Bruno Gama (D)

O psicólogo e professor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Arthur Vinícius Silva Lima, de 32 anos, foi preso nesta terça-feira (29) em Catalão, suspeito de matar o músico Bruno Gama Duarte, de 36, no último sábado (26), em Goiânia. Segundo as investigações, o crime foi premeditado e teria sido motivado por ciúmes. Arthur não aceitava o fim do relacionamento com a ex-esposa, que estaria envolvida com a vítima.

Mensagens obtidas pela TV Anhanguera mostram que o professor trocou diversos textos com a ex-companheira dias antes do crime. Em uma das conversas, ele afirma: “Honra se lava com sangue, de um de nós três” . O casal esteve junto por 12 anos e tem três filhos. A separação havia ocorrido apenas três meses antes.

Na tentativa de justificar sua revolta, Arthur também escreveu: “Você perdeu seu ‘tesão’ por mim, como costumava dizer. E o encontrou numa pessoa que está numa situação da qual você me fez sair: um músico, desempregado, que mora com os pais. Você não vai criar meus filhos com esse tipo de exemplo. Eu morreria por isso. Eu mataria por isso” .

A Polícia Civil apurou que o suspeito usou imagens da ex-mulher para se passar por ela em aplicativos de mensagem e marcar um encontro com Bruno. O local escolhido foi o Bosque dos Buritis, no Setor Oeste da capital. Testemunhas disseram que os dois chegaram a discutir na porta do parque antes do crime.

Logo após a discussão, o músico correu para dentro do bosque e foi atingido por golpes fatais. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O autor fugiu em um carro preto, cuja rota já havia sido planejada.

Bruno era filho único e estudante de Música no IFG. A polícia confirmou que o assassinato foi meticulosamente planejado, desde o contato inicial com a vítima até a fuga.