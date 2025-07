Reprodução/redes sociais Mariela publicou foto ao lado do marido, Paulo Roberto, dias antes de ser assassinada

Quatro dias antes de ser assassinada pelo companheiro, Mariela Amado Vieira, de 44 anos, publicou uma foto ao lado dos dois filhos em seu perfil nas redes sociais. Na legenda, escreveu: "Todos os dias quando acordo eu paro e agradeço. Meu Deus, que sorte eu tenho. Muito obrigado.".

A publicação foi feita no último sábado (19) e mostrava a mulher sorrindo com as crianças. Nesta quarta-feira (23), Mariela foi encontrada morta no estacionamento do prédio onde morava, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido pelo próprio marido, o oficial de Justiça Paulo Roberto Mendonça, de 43 anos. Ele teria estrangulado a companheira dentro do carro da família e, em seguida, tirado a própria vida com um tiro. As primeiras informações apontam que o feminicídio aconteceu na frente do prédio e que as crianças, uma delas com diagnóstico de transtorno do espectro autista, estavam no apartamento no momento da tragédia.

Nas redes sociais, o casal costumava compartilhar momentos com os filhos. Embora Paulo tivesse um perfil mais discreto, já havia feito postagens defendendo o jiu-jítsu como forma de defesa pessoal para mulheres.

Vizinhos afirmaram que não era comum ouvir brigas ou discussões entre os dois e se disseram em choque com o crime. Mariela e Paulo estavam juntos havia mais de uma década, segundo conhecidos da família.

A Polícia Militar informou que agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem ao local, encontraram Mariela já sem vida dentro do veículo. Paulo ainda tinha sinais vitais e foi levado em estado grave ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do casal.