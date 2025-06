Reprodução Homem é detido após pedir cocaína por delivery

Um homem foi detido na noite desta terça-feira (24), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após comprar cocaína e solicitar a entrega por um aplicativo de transporte. O caso inusitado aconteceu na Estrada do Mato Alto e foi atendido por policiais do programa Segurança Presente.

Ao Portal iG, a Secretaria de Governo (Segov) afirmou que os agentes abordaram um motociclista durante uma fiscalização de rotina. Ele levava uma sacola de entregas e afirmou, inicialmente, que o conteúdo era um perfume. Ao revistarem o pacote, os policiais encontraram duas blusas femininas e uma pedra de coloração clara, semelhante à cocaína, envolvida em plástico transparente.

Ao ser novamente questionado, o entregador mostrou no celular o pedido feito pelo aplicativo, incluindo a foto do cliente e o endereço de entrega, que seria um posto de gasolina nas proximidades.

Os policiais seguiram até o local e localizaram o homem que aguardava pela entrega. Ele confirmou ser o destinatário da droga e admitiu que se tratava de cocaína. O suspeito foi levado para a 35ª DP (Campo Grande), onde foi autuado por porte de entorpecente para consumo próprio e liberado após prestar depoimento.

A substância apreendida foi enviada à Cidade da Polícia para análise. Até o momento, não há informações sobre a origem da droga nem sobre quem a enviou.