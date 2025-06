Florian Plaucher Mansões são demolidas na Rocinha

Três prédios de alto padrão construídos de forma irregular na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, foram demolidos nesta quinta-feira (26) em uma operação conjunta do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Polícia Militar. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Os imóveis, erguidos na região conhecida como Dionéia, possuíam até sete andares, áreas gourmet e até piscina, condenados posteriormente por risco de desabamento após o desmatamento de uma encosta e pela ausência de licenciamento.

As construções ocupavam uma área de aproximadamente dois mil metros quadrados e, segundo cálculos de engenheiros da prefeitura, custaram cerca de R$ 6 milhões. Nenhuma delas possuía autorização legal para existir.

Além das irregularidades urbanísticas, os prédios serviram como esconderijo para membros da facção criminosa Comando Vermelho oriundos do Ceará. A informação surgiu durante investigações que resultaram, no fim de maio, na prisão de traficantes cearenses que haviam se refugiado no Rio para fugir da polícia. A ação integrada envolveu o Ministério Público do Ceará (MPCE), a Polícia Militar do Rio, a Polícia Civil do Ceará e o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (GAEMA/MPRJ).

A operação desta quinta também contou com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), da Secretaria Municipal de Assistência Social e da RioLuz. A demolição dos imóveis integra um esforço maior para desarticular estruturas do crime organizado e combater a ocupação desordenada de áreas de risco na cidade.