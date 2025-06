Reprodução/X Imagem de câmera de segurança mostra momento da explosão

O frentista ferido na explosão de um carro no posto de gasolina e GNV da Lapa, no Centro do Rio, morreu neste domingo (8).

Paulo B. dos Santos, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos do acidente, ocorrido no sábado (7). O óbito foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro ao Portal iG.

A explosão



Um carro explodiu enquanto era abastecido com GNV. O motorista, Guaraci Ferreira R. Costa, de 64 anos, estava perto da mala do veículo, onde fica o cilindro de gás, no momento do acidente. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no sábado (7).

As câmeras de segurança registraram o impacto da explosão. O carro foi arremessado por vários metros e parte do teto do posto desabou.

Outras pessoas estavam próximas no momento do acidente: um motociclista abastecia na bomba ao lado e outro carro havia passado instantes antes da tragédia.

Assista ao momento da explosão: