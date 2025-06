cottonbro studio/pexels Caso de gripe aviária é confirmado no Mato Grosso





O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou, neste sábado (07), a presença do vírus da gripe aviária altamente contagiosa em uma pequena criação de aves domésticas, criadas para consumo próprio, no município de Campinápolis, Mato Grosso. Este é o quarto registro da doença em criações desse tipo no país.

Após suspeita, o Serviço Veterinário Oficial interditou a propriedade e coletou amostras para análise.

Os testes laboratoriais confirmaram a presença do vírus da gripe aviária, chamado Influenza Aviária de Alta Patogenicidade - IAAP.

No domingo (08), foram iniciadas as ações de erradicação e vigilância sanitária em um raio de 10 quilômetros ao redor do local do foco.

O Mapa informa que não há granjas comerciais de aves dentro dessa área monitorada.

Impacto no comércio

O Mapa ressaltou que a detecção em aves de subsistência não afeta o comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.

" A ocorrência do foco confirmado de IAAP em aves de subsistência não traz restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros ", afirmou o Ministério.

O consumo interno e a exportação de carne de frango e ovos permanecem seguros.





Situação no Rio Grande do Sul

O caso de Mato Grosso não altera o prazo sanitário relacionado ao foco anterior detectado em uma granja comercial de matrizes (reprodutoras) em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O período de 28 dias de " vazio sanitário " após a desinfecção daquela área continua valendo, conforme estabelecido pelas normas.