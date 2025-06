Reprodução/redes sociais Operação em festa junina do RJ deixa um morto; Herus Guimarães trabalhava como office boy

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em uma ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) durante uma festa junina na comunidade do Morro do Santo Amaro, no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (6).

Herus Willians Guimarães, de 22 anos, foi atingido por um tiro e não resistiu aos ferimentos, conforme informado pela Polícia Civil em nota enviada ao Portal iG.

À reportagem, o Hospital Glória D'Or confirmou que o jovem deu entrada na unidade em "estado gravíssimo" e, "após exaustivas manobras de ressuscitação, ele não resistiu e veio a óbito logo na sequência".

Em entrevista ao telejornal RJ1, da TV Globo, Fernando Guimarães, pai de Herus, lamentou a perda do único filho.

"Todo mundo feliz, um monte de criança pequena, bebê recém-nascido de colo e, do nada, a polícia chegou, teve uma troca de tiros e eu estou aqui, infelizmente, para dar a notícia que meu filho não sobreviveu (...) A família está arrasada, é o meu único filho", disse.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) confirmou ao Portal iG que as cinco pessoas feridas na ação foram encaminhadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar. No momento, uma delas está em estado grave.

Terror em festa junina

A operação interrompeu o evento, que estava cheio de crianças, e provocou pânico entre os moradores. Imagens publicadas pelo coletivo Ame Santo Amaro, nas redes sociais, mostram o momento da ação policial, com o barulho de tiros e o desespero das pessoas. Em um dos vídeos, é possível ouvir gritos e ver pessoas deitadas no chão para escapar dos disparos. Veja os registros:









O coletivo Ame Santo Amaro publicou que realiza, neste sábado (7) uma manifestação contra a violência policial e pedindo justiça por Herus.

PM diz que foi atacada durante ação emergencial no Santo Amaro

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria de Estado de Polícia Militar afirmou que a operação do Bope no Morro do Santo Amaro foi motivada por informações sobre a presença de criminosos armados na comunidade.

"Equipes do Bope realizaram uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na Comunidade do Santo Amaro [...] se preparando para uma possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial", diz o informe.

Segundo a corporação, os policiais foram atacados durante a ação.

"No momento da ação, havia um evento na comunidade. Criminosos atiraram contra os policiais, porém não houve revide. Em outro ponto, os criminosos atacaram novamente, gerando confronto".

As equipes usavam câmeras corporais, e as imagens estão sob análise da Corregedoria. Um procedimento interno foi aberto. A ocorrência foi registrada na 9ª DP. A ocorrência inicial foi registrada na 9ª DP.





Nota da Secretaria Municipal de Saúde

A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que, na madrugada desta sexta-feira, cinco pessoas feridas por arma de fogo deram entrada na unidade. Quatro delas estão em estado estável, enquanto uma permanece em estado grave.

Nota da Polícia Militar

A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que, neste sábado (7/6), equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) realizaram uma ação emergencial para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na Comunidade do Santo Amaro, no Catete, Zona Sul da Cidade do Rio, se preparando para uma possível investida de criminosos rivais visando uma disputa territorial na região.

No momento da ação, havia um evento na comunidade. De acordo com o comando do BOPE, criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes.

Em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto.

Após estabilizarem a região, os policiais socorreram um homem ferido ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Outras quatro pessoas feridas deram entrada na mesma unidade de saúde.

Um homem também deu entrada no Hospital Glória D'Or, onde não resistiu aos ferimentos.

Vale ressaltar que as equipes utilizavam câmeras de uso corporal e as imagens já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria da Corporação. O comando do BOPE também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias dos fatos.

A ocorrência inicial foi registrada na 9ª DP.

Nota da Polícia Civil

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. A vítima fatal foi identificada como Herus Guimarães Mendes da Conceição e outras cinco pessoas ficaram feridas. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias dos fatos.

Nota do Hospital Glória D'Or

O Hospital Glória D'Or informa que o paciente Herus Guimarães deu entrada na emergência na madrugada deste sábado (07) em estado gravíssimo. Após exaustivas manobras de ressuscitação, ele não resistiu e veio a óbito logo na sequência.