Agência Brasil Massa polar chega essa segunda

O clima no Brasil neste fim de semana será instável, com extremos em várias regiões do país: enquanto algumas vão enfrentar a chuva e o frio, com possibilidade até de geada, outras terão dias de sol forte, ar seco e calor.



De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos que prepara a chegada de uma nova frente fria na segunda-feira (9) vai reforçar áreas de instabilidade em várias regiões, sobretudo no centro-sul.



Confira, abaixo, os principais alertas do fim de semana e a previsão para sábado (7) e domingo (8) por região, de acordo com a Climatempo.

Alertas para o Sul e Sudeste

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para os estados do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo a partir deste sábado. A previsão indica pancadas de chuva com raios, rajadas de vento e até possibilidade de granizo.

A frente fria se desloca pela costa sulista e intensifica o risco de temporais localizados, principalmente no Paraná e no oeste e norte de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o Inmet alerta para o perigo potencial de geada.

No domingo, as nuvens carregadas se espalham ainda mais, o que aumenta o potencial para chuva forte e volumosa, com rajadas de vento entre 60 km/h e 80 km/h em diversas áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul, além do centro-sul, leste, sul e nordeste paulista, incluindo as capitais Campo Grande e São Paulo.

O risco de transtornos como alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores é alto. A chuva será intensa em boa parte do Paraná, inclusive na Grande Curitiba.

Na segunda-feira (9), a frente fria avança sobre o Sudeste, acompanhada de chuvas moderadas a fortes em várias áreas de São Paulo. Fica o alerta para temporais localizados.

Sudeste: risco de granizo em São Paulo e alerta para o Rio de Janeiro

No sábado, o tempo fica úmido no leste paulista, Zona da Mata mineira, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com pancadas moderadas a fortes. A Região Serrana do Rio está em alerta para temporais. Já o interior de São Paulo e o centro e oeste de Minas ficam secos, com umidade relativa do ar abaixo dos 30% em algumas áreas, sobretudo no oeste mineiro.

No domingo, uma área de baixa pressão atmosférica aumenta o risco de chuva forte e granizo na Grande São Paulo. O oeste e o sul paulista também devem registrar pancadas intensas. O sul de Minas e o estado do Rio terão chuva fraca e isolada, enquanto o Espírito Santo e o norte de Minas seguem com tempo firme.

Sul: geada, nevoeiro e fortes chuvas

O Paraná está em alerta para temporais em todo o fim de semana, inclusive em Curitiba. Santa Catarina também terá chuva forte, sobretudo no domingo.

No Rio Grande do Sul, o ar frio persiste, com possibilidade de geada nas áreas mais elevadas da Campanha Gaúcha nas manhãs de sábado e domingo.

No norte gaúcho, pancadas isoladas devem ocorrer, enquanto o resto do estado segue com tempo firme, mas sujeito a nevoeiros.

Centro-Oeste: calor no DF e temporais em MS

O sábado será quente e seco em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, com baixa umidade do ar. Apenas o sul de Mato Grosso do Sul pode registrar chuva fraca.

No domingo, no entanto, o tempo vira no Mato Grosso do Sul, com alerta para temporais, inclusive em Campo Grande. Já nas demais áreas da região, o tempo firme e o calor continuam.

Norte: instabilidade persiste no AM, RR e AP

A instabilidade segue sobre o Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. No sábado, há risco de temporais no norte do Amazonas, em Roraima, no leste do Amapá e no litoral do Pará.

No domingo, o calor aumenta no sul da região, principalmente no Tocantins. Já no Amazonas, Roraima e Amapá, as chuvas seguem intensas. Manaus e Belém devem ter chuvas fortes ao longo do dia.

Nordeste: calor predomina, mas litoral pode ter pancadas

No sábado, deve ter chuva moderada no litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte, com destaque para os litorais de Pernambuco e da Paraíba, que estão em alerta para temporais. Pancadas também podem ocorrer no litoral do Maranhão e no leste do Ceará. O interior segue seco e quente.

No domingo, o calor será grande e a umidade do ar baixa em grandes áreas do interior do norte da Bahia e sul do Maranhão. A chuva será fraca e isolada, concentrada no litoral.