Incêndio atinge fábrica de uniformes no Méier













Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de uniformes localizada no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5).

A ocorrência mobilizou ao menos 25 bombeiros de cinco unidades operacionais diferentes, que foram acionados por volta das 11h20 para conter as chamas que rapidamente se alastraram pelo imóvel.

Segundo informações apuradas pelo Portal iG junto ao Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas em menos de uma hora. O incidente levou ao fechamento temporário de trechos da Rua Castro Alves, causando congestionamentos nas vias do entorno e perturbando o fluxo de veículos na região.

De acordo com informações publicadas pelo jornal O DIA, as chamas teriam sido provocadas intencionalmente. Relatos de testemunhas indicam que um indivíduo em situação de rua invadiu a confecção momentos antes do início do incêndio, furtado dois aparelhos celulares e provocado o incêndio antes de fugir do local.

O suspeito permanece foragido, segundo as autoridades policiais.

Apesar do susto, as duas pessoas presentes no momento do ataque criminoso não ficaram feridas . Elas foram atendidas pelos bombeiros no local e liberadas logo depois. O imóvel, no entanto, sofreu danos significativos, e ainda não há uma estimativa oficial sobre os prejuízos materiais .