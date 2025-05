Reprodução/X Manifestação bloqueia Marginal Pinheiros





Cerca de 100 manifestantes da comunidade do Areião bloquearam parte da Marginal Pinheiros, em São Paulo (SP), na manhã desta segunda-feira (26), em protesto contra uma reintegração de posse na região. O ato ocorreu nas proximidades das pontes do Jaguaré e do Cebolão, no sentido Interlagos. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Os manifestantes interditaram totalmente a pista com barricadas e objetos em chamas, o que provocou um extenso congestionamento. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) orientou motoristas a evitarem o trecho, indicando rotas alternativas pela região da Lapa e pelas pontes dos Remédios e do Piqueri.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e garantir a segurança no local. A Força Tática também foi mobilizada para apoiar a ação das autoridades.

A manifestação afetou ainda a operação da ViaMobilidade nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda. O fogo atingiu os trilhos da ferrovia, interrompendo temporariamente a circulação de trens entre as estações Presidente Altino e Ceasa (Linha 9) e entre Presidente Altino e Imperatriz Leopoldina (Linha 8).