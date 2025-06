Reprodução/redes sociais Homem coloca fogo no próprio corpo na estação São Bento, em SP

O homem de 74 anos que ateou fogo em si mesmo na última sexta-feira (30), na estação São Bento, da linha 1-azul do Metrô de São Paulo, morreu no mesmo dia do ocorrido, por volta das 20h.

A informação foi confirmada ao Portal iG pelo Hospital São Paulo, que atendeu o homem. De acordo com a unidade de saúde, ele não resistiu às graves queimaduras.

A identidade da vítima não foi divulgada.

Relembre o caso

Por volta das 9h da sexta-feira, passageiros e funcionários do metrô foram surpreendidos por um homem que incendiou o próprio corpo, dentro da estação São Bento.



De acordo com o metrô, imagens das câmeras de segurança mostraram claramente que o homem atentou contra a própria vida. Segundo a empresa, ele estava em situação de rua.

Uma testemunha contou à reportagem feita pelo iG que passageiros e seguranças logo ajudaram o homem. O fogo foi controlado e ele saiu vivo do metrô.