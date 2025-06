Reprodução/freepik Mãe encontra rato morto em fralda de bebê





Uma mulher encontrou um rato morto dentro da fralda do filho recém-nascido, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã do último dia 20, e o pacote do produto, segundo ela, estava lacrado e sem sinais de violação. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Mariana Sobral, mãe do bebê de um mês, havia realizado a primeira troca de fralda por volta das 3h30 e, ao fazer a segunda troca, às 7h30, notou uma mancha escura no interior do item. Ao verificar com mais atenção, percebeu que se tratava de um camundongo.

O roedor estava preso entre as camadas internas da fralda, o que, segundo a mãe, indica a possibilidade de contaminação durante o processo de fabricação. Após a descoberta, ela higienizou o bebê com álcool 70 e entrou em contato com o serviço de atendimento ao cliente (SAC) da empresa responsável.

A fabricante ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.