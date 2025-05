Oleksandr Sushko/Unsplash Tubarão foi flagrado em praia da Barra da Tijuca





Após o registro de um tubarão na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, o Governo do Estado divulgou um alerta com orientações de segurança para banhistas e surfistas que frequentam as praias da capital. O caso aconteceu no último domingo (18), quando o animal foi visto nas proximidades do Posto 5, bem próximo a uma escola de surfe.

Diante da repercussão, o governo estadual passou a divulgar medidas preventivas, reforçando que a presença de tubarões, embora rara, deve ser levada a sério, especialmente em épocas de maior movimentação nas praias.

Entre as recomendações, está a de sair do mar com calma ao avistar um tubarão. “Evite movimentos bruscos ou nadar rápido. O ideal é se afastar devagar, de costas, em direção à areia” , diz a nota oficial.

O governo também orienta que os banhistas fiquem atentos às bandeiras roxas, que indicam a possível presença de animais marinhos perigosos.





Outros cuidados incluem evitar nadar em horários como o amanhecer e o entardecer, quando os tubarões costumam estar mais ativos, e não entrar no mar perto de cardumes ou áreas de pesca.

O uso de roupas muito coloridas e acessórios brilhantes também deve ser evitado, pois podem atrair a atenção dos animais.

A recomendação é que as pessoas prefiram nadar em grupo e em locais com presença de guarda-vidas. “Estar em áreas isoladas aumenta os riscos. Já a movimentação coletiva pode ajudar a evitar incidentes” , reforça o alerta.

Apesar do susto, não houve nenhum ataque registrado no local. Especialistas lembram que tubarões não costumam atacar humanos e, quando se aproximam da costa, geralmente estão apenas em busca de alimento ou deslocamento.