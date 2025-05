Reprodução Animal causou curiosidade e correria na Barra da Tijuca





Um tubarão foi avistado no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (18). O animal apareceu nas proximidades do Posto 5, justamente enquanto alunos de uma escola de surfe praticavam na água. As informações são do site O Dia.

A cena foi registrada pelo fotógrafo Juan Duarte, que relatou que a presença do tubarão surpreendeu os surfistas.

Duarte contou também que, assim que o tubarão foi visto, os instrutores orientaram imediatamente que todos saíssem do mar.





O rapaz informou que só foi perceber o que estava acontecendo quando um dos alunos o avisou da visita nada agradável na água.

Confira o vídeo:

Tubarão é visto no mar da Praia da Barra da Tijuca. Crédito: Arquivo pessoal/Juan Pablo pic.twitter.com/u3sOT3arsM— Jornal O Dia (@jornalodia) May 20, 2025