Um tiroteio fecha a Linha Amarela, uma das principais vias do Rio de Janeiro, na tarde desta segunda-feira (19). A Polícia Civil realizava uma operação de combate a venda ilegal de gelo na Cidade de Deus, na Zona Oeste carioca, quando foi recebida a tiros por traficantes. No confronto, um policial da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) morreu ao ser atingido na cabeça.

Uma das pistas da via, sentido Ilha do Fundão, ficou fechada ao trânsito por conta do confronto por cerca de 30 minutos. Depois, foi fechada parcialmente devido a barricadas colocadas por criminosos. Na última atualização desta reportagem, a Linha Amarela estava aberta novamente para passagem de carros.

Policial morto

O agente José Antônio Lourenço, que já foi subsecretário de Ordem Pública da cidade, morreu ao ser atingido durante a "Operação Gelo Podre". Ele chegou a ser socorrido por colegas e encaminhado em estado grave ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) em uma publicação nas redes sociais.

No momento, a Polícia Civil realiza operação nas ruas da comunidade para localizar os criminosos que atingiram o agente. Algumas linhas de ônibus precisaram realizar o desvio no itinerário para garantir a segurança dos passageiros e motoristas e escolas municipais da região foram fechadas.

Impactos na região

Durante o intenso tiroteio, motoristas que passavam pela Linha Amarela, nas margens da Cidade de Deus, precisaram sair dos veículos e usá-los de abrigo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) realiza o monitoramento na via, enquanto a PCERJ ainda está nas ruas da comunidade.

De acordo com relatos publicados nas redes sociais, crianças de uma escola municipal precisaram se abaixar nos corredores para se protegerem dos tiros. Moradores falam da dificuldade de entrar e sair da comunidade, inclusive para buscar os filhos que seguem abrigados nas escolas.

A Secretaria Municipal de Educação, segundo a TV Globo, cancelou as aulas no turno da tarde nas escolas da Cidade de Deus. Confira vídeos da operação que circulam nas redes sociais:

O Portal iG entrou em contato com a PCERJ para mais atualizações da operação que está em andamento. Confira na íntegra a nota enviada pela corporação:

"Com profundo pesar, a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio de Janeiro (Sepol) comunica a morte do policial civil José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), brutalmente assassinado por criminosos durante operação na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (19/05).

A perda de um dos nossos é sentida com dor e indignação. A Sepol se solidariza com os familiares, amigos e colegas neste momento de luto, também vivido por cada um da instituição.

As diligências para identificar os responsáveis por esse ataque covarde já estão em andamento."

*Esta matéria está em atualização