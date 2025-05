Reprodução Câmera flagra padre Fábio de Melo sendo atendido em loja de SC antes de polêmica na internet

Após ser duramente criticado nas redes sociais, por polêmica envolvendo o padre Fábio de Melo,, o gerente da cafeteria falou ao iG.

Jair Aguiar, de 36 anos, admitiu estar com medo, abalado, e que só quer usar a imprensa para se defender do que chama de injustiça cometida contra ele.

"O mais importante pra mim, neste momento, é que a verdade apareça e que eu possa seguir em paz. Estou buscando apenas respeito e dignidade".

O que aconteceu até aqui

Jair afirma ter sido demitido da cafeteria em que trabalhava, em Joinville, Santa Catarina, após uma crítica nas redes sociais gravada pelo padre Fábio.

O religioso disse que foi destratado pelo gerente ao questionar o preço de um doce de leite diet, e que os preços de exposição estavam diferentes no caixa, na hora de efetuar o pagamento.

Em entrevista neste domingo (18) ao Portal iG, Jair confessou ter ficado "em choque" ao perceber que o vídeo do padre estava viralizado.

Redes sociais gerente que se desentendeu com padre

"Do nada, tem um país todo te massacrando, falando mal de você. E você entra nas redes sociais, os comentários são todos maldosos. Escutaram a versão do padre e ficou por isso mesmo. Estou muito abalado emocionalmente. Não é fácil lidar com um linchamento virtual e ver a sua vida virar de cabeça pra baixo. Precisei de um tempo para respirar e conseguir falar com clareza".

O ex-gerente da cafeteria relatou ao iG que o episódio aconteceu com um rapaz que acompanhava o padre e sua equipe.

"O rapaz pegou o doce de leite zero, que custa R$ 61,90. Porém, ele olhou o preço do doce de leite normal, que custa R$ 43,90. Não houve nenhuma interação direta entre nós, como pude ter destratado alguém?"



O profissional disse para a reportagem que o rapaz questionou o preço do produto à funcionária do caixa, que repassou o questionamento a ele. Nesse momento, o gerente teria ajeitado a etiqueta de preço, que estava na posição errada, e confirmado o valor maior.

"Só desejo que as pessoas compreendam que houve um grande mal entendido, e, que isso gerou consequências profundas na minha vida. Nunca tive intenção de ofender ninguém".

Jair contou que não conseguiu se explicar para os proprietários da loja.

"Procurei entender o que estava acontecendo, mas, não tive espaço ou oportunidade para apresentar minha versão dos fatos antes da repercussão".

O iG tenta contato com o padre Fábio de Mello. O espaço segue aberto.

Cafeteria deu razão ao padre Fábio de Melo

O Instagram da cafeteria Havanna Joinville publicou nota afirmando estar tomando medidas imediatas ''para que isso não volte a acontecer''.



Veja a nota da Havanna, na íntegra:

''Reconhecemos que houve uma falha no atendimento do Padre Fábio de Melo recentemente em nossa loja. Pedimos sinceras desculpas pela situação. Nosso compromisso é sempre com o respeito e excelência no atendimento a todos os nossos clientes. A Havanna já entrou em contato diretamente com o padre Fábio de Melo, o pedido de desculpas já foi feito e as tratativas estão sendo tomadas no privado. Estamos tomando medidas imediatas para que isso não volte a acontecer e também estamos revisando nossos processos internos para reforçar nossos padrões de atendimento''.