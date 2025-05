Reprodução/PCRJ Polícia Civil mira membros do CV em operação





Uma operação realizada nesta terça-feira (13) mira integrantes do Comando Vermelho, uma das principais facções criminosas do país. A ação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e da Polícia Civil, por meio da 60ª DP (Campos Elíseos).

Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão em diferentes estados. O alvo principal é uma célula interestadual da facção, com atuação no Rio de Janeiro, Paraíba, São Paulo e Mato Grosso.

Segundo o Ministério Público, os investigados são acusados de envolvimento com tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de uso restrito, comércio ilegal de armas, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Um dos nomes citados na denúncia é Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca.

As ordens judiciais foram expedidas pela 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias e estão sendo cumpridas em comunidades como o Complexo do Alemão, Grota, Itanhangá, Pavuna, Rocha Miranda, entre outras. Fora do Rio, há ações em cidades da Paraíba (Cabedelo e João Pessoa), São Paulo (Araras e Fazendinha) e Mato Grosso (Pontes e Lacerda).

Comando à distância

De acordo com as investigações, o grupo era comandado por dois nomes considerados estratégicos: Jonathan Ricardo de Lima Medeiros, o "Dom", chefe da célula da facção na Paraíba, e Luiz Carlos Bandeira Rodrigues, conhecido como "Da Roça", apontado como articulador da Muzema.

Mesmo escondidos no Complexo do Alemão, eles operavam uma rede que movimentava armas, drogas e dinheiro entre estados, utilizando empresas e contas bancárias para lavar o dinheiro do crime. A estrutura também envolvia foragidos de outros estados, o que garantia mais força e proteção para as operações da quadrilha.

Segundo o Gaeco, a facção montou uma logística bem organizada, com atuação profissional e grande resistência à repressão das autoridades.