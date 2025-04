Reprodução/redes sociais Três agentes da PRF morrem após colisão na Avenida Brasil





Três agentes da Polícia Rodoviária Federal morreram e um ficou ferido após a viatura em que estavam colidir com um carro de passeio durante uma perseguição na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (18). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

A equipe perseguia dois motociclistas que fugiram de uma blitz. A viatura seguia pela pista lateral da via, onde o asfalto irregular fez o carro saltar várias vezes até perder o controle e atingir um automóvel. Com a força do impacto, os dois veículos foram arremessados para uma rua lateral e bateram em postes diferentes.

Os quatro policiais foram lançados para fora da viatura. Três deles morreram na hora. O agente sobrevivente foi levado para o Hospital Getúlio Vargas.

No carro atingido, estavam três pessoas. O motorista chegou a ser arremessado, mas teve apenas ferimentos leves. Ele, a mulher e a filha foram atendidos e passam bem.

Os motociclistas fugiram. A investigação está com a 38ª DP (Brás de Pina), que busca imagens de câmeras da região para tentar esclarecer o que aconteceu.

