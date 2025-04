Polícia Científica (AL) Polícia Científica de Alagoas divulga fotos da casa onde Ana Beatriz foi encontrada morta





A Polícia Científica de Alagoas realizou, nesta quarta-feira (16), a perícia na casa onde o corpo da bebê Ana Beatriz foi encontrado, em Novo Lino. A mãe da criança, Eduarda Silva de Oliveira, de 22 anos, teve a prisão preventiva decretada.

O imóvel passou por varredura em busca de vestígios que ajudem a esclarecer a morte da recém-nascida, de 15 dias. Foram coletadas amostras de material biológico em diferentes cômodos, incluindo quarto, cozinha e lavanderia, onde o corpo foi achado dentro de um armário. Testes em manchas não identificaram presença de sangue humano.

Geladeira, armários e outros pontos da casa também foram periciados. O material genético da mãe e do pai da criança será analisado no Laboratório Forense, em Maceió.

Veja fotos







O Instituto Médico Legal (IML) informou que o exame de necropsia foi concluído pela manhã. Familiares estiveram no local para providenciar a liberação do corpo. O órgão ressaltou que não divulgará detalhes do laudo, por conta do sigilo legal.

Segundo a Polícia Civil, os laudos da perícia e do IML serão essenciais para a conclusão do inquérito. Moradores relataram ainda que duas pessoas podem ter morrido no local, o que segue sob apuração.