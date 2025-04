CCR RioSP Trechos da estrada Rio-Santos









A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta quinta-feira (17), a Operação Semana Santa 2025, com reforço na fiscalização das rodovias federais em todo o país até a próxima segunda-feira (21). A ação tem como objetivo reduzir acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança a motoristas e passageiros durante o feriado prolongado.

O Portal iG fará a cobertura em tempo real da movimentação nas principais estradas do Brasil ao longo de todo o feriado da Páscoa, informando sobre pontos de congestionamento, interdições, acidentes e demais ocorrências relevantes para quem vai pegar a estrada.



18h53 - Dutra com tráfego intenso

Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo- Rio, está com tráfego intenso na altura do município de Jacareí, pista Expressa, entre o km 182 até o km 157.

18h29 - Tamoios com tempo nublado e neblina

TRECHO DE PLANALTO

Tempo nublado com neblina em pontos isolados

Trânsito intenso sentido litoral, trânsito livre sentido SJC

Sem acidentes pic.twitter.com/FBePhUImgZ — Tamoios (@Tamoios099) April 18, 2025





Rodovia Tamoios registra tempo nublado com neblina em pontos isolados no trecho de planalto. Não há registro de acidentes neste momento, mas a baixa visibilidade exige muita atenção e cuidado redobrado dos motoristas. O trânsito está intenso no sentido litoral. No sentido São José dos Campos, o trânsito é livre.

18h19 – Anchieta com baixa visibilidade

Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral. pic.twitter.com/mxQhSGF3mj — Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 18, 2025





Por conta da baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes; a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral. Trechos de neblina exigem atenção redobrada dos motoristas.

17h10 - BR-040 com tráfego lento

Atualização de Tráfego Fluxo lento: 📍no km 556, sentido Juiz de Fora, em Nova Lima, devido a congestionamento. ⚠️ Dirija com atenção!— eprviamineira (@eprviamineira) April 18, 2025





Na BR-040, o tráfego está lento no quilômetro 556, na altura de Nova Lima, no sentido Juiz de Fora. O congestionamento registrado neste trecho exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região durante o feriado de Páscoa. Até o momento, não há registro de acidentes, mas o fluxo intenso pode gerar atrasos e exige cautela na condução.

16h40 - BR-381 com chuva em alguns pontos

A BR-381/SP e MG apresenta fluxo normal em ambos os sentidos (São Paulo/Guarulhos e Belo Horizonte). 🌧️ Chove em pontos alternados.— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 18, 2025





BR-381, nos trechos que cruzam os estados de São Paulo e Minas Gerais, apresenta fluxo normal em ambos os sentidos — tanto no sentido São Paulo/Guarulhos quanto no sentido Belo Horizonte. Apesar do tráfego tranquilo, motoristas devem redobrar a atenção devido à chuva em pontos alternados ao longo da rodovia, o que pode deixar a pista escorregadia e exigir maior cautela na condução.

16h15 - Tamoios com trânsito intenso

SERRA ANTIGA- SENTIDO LITORAL

Tempo parcialmente nublado

Trânsito intenso

Sem acidentes pic.twitter.com/J1yVrdp903 — Tamoios (@Tamoios099) April 18, 2025





Rodovia dos Tamoios registra trânsito intenso na Serra Antiga, no sentido litoral. O tempo está parcialmente nublado, o que não compromete a visibilidade, e até o momento não há registro de acidentes no trecho. A combinação entre o alto fluxo de veículos e o traçado sinuoso da serra exige atenção redobrada dos motoristas que seguem em direção ao litoral norte paulista.

15h45 - BR-381 normalizada sentido BH

No km 859 da BR-381, em Pouso Alegre (MG), no sentido Belo Horizonte, o tráfego foi totalmente normalizado após possíveis registros de lentidão durante o feriado de Páscoa. As faixas estão liberadas e o fluxo segue sem retenções, garantindo melhor fluidez para os motoristas que retornam de viagem. Mesmo com a movimentação típica do período, a rodovia opera normalmente nesse trecho.

15h21 - BR116 com lentidão

BR-116 apresenta pontos de lentidão no sentido Curitiba, afetando trechos em São Paulo e no Paraná. Em Embu das Artes (SP), o tráfego está lento entre os quilômetros 279 e 282, enquanto em Antonina (PR), a retenção ocorre do km 20 ao km 23. O tempo nublado nas regiões pode contribuir para a redução da visibilidade, exigindo atenção redobrada dos motoristas. A concessionária Arteris Régis Bittencourt reforçou o efetivo operacional ao longo da rodovia para atender ao aumento do movimento de veículos esperado durante o feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes.

15h02 - BR-101 para Ubatuba com tráfego intenso

BR-101 apresenta tráfego intenso no sentido Rio de Janeiro, especialmente no trecho entre os quilômetros 418 e 433, na região de Mangaratiba. Esse aumento no fluxo de veículos é típico em períodos de feriados prolongados, quando muitos motoristas retornam de viagens. A concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, recomenda que os condutores redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e, se possível, programem suas viagens para horários de menor movimento, a fim de evitar congestionamentos e garantir uma viagem mais segura.

14h40 - BR-381 com faixa interditada

​Durante o feriado de Páscoa, a BR-381 registra aumento no fluxo de veículos, especialmente nos trechos que conectam áreas urbanas a destinos turísticos. Embora não tenham sido relatados congestionamentos significativos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou a fiscalização e implementou restrições temporárias para veículos de carga em determinados horários, visando melhorar a fluidez do tráfego e garantir a segurança dos motoristas. A PRF recomenda que os condutores planejem suas viagens com antecedência e fiquem atentos às sinalizações e orientações das autoridades durante o período.

14h01 - Anchieta-Imigrantes com diversos pontos de congestionamento

Pontos de congestionamento (alto fluxo): 📍Imigrantes, sentido litoral

🔴km 20 ao km 32 📍Imigrantes, sentido litoral

🔴km 43 ao km 53 📍Anchieta, sentido litoral

🔴km 23 ao km 33 📍Anchieta, sentido litoral

🔴km 36 ao km 40— Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 18, 2025





O sistema Anchieta-Imigrantes apresenta diversos pontos de congestionamento no sentido litoral neste feriado de Páscoa, refletindo o aumento do fluxo de veículos rumo às praias. Na rodovia dos Imigrantes, há lentidão entre os km 20 e 32, e também do km 43 ao 53. Já na via Anchieta, os motoristas enfrentam tráfego intenso do km 23 ao 33, além de outro trecho crítico entre os km 36 e 40. A rodovia Padre Manoel da Nóbrega também registra congestionamento, com retenção do km 288 ao 292. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção e, se possível, optem por horários alternativos para evitar os picos de movimentação.

13h40 - BR-040 parcialmente interditada

Atualização de tráfego 📍BR-040 no km 611+780 sentido Juiz de Fora, interdição da faixa 02. Redobre a atenção.— eprviamineira (@eprviamineira) April 18, 2025





Na BR-040, na altura do km 611+780, sentido Juiz de Fora, a faixa 2 está interditada, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela região. A interdição pode causar lentidão e aumentar o risco de acidentes, especialmente durante o fluxo intenso típico do feriado de Páscoa. Autoridades recomendam cautela ao transitar pelo trecho e atenção às sinalizações de desvio.

12h53 - Tráfego segue intenso e lento na BR-116/RJ

Na Dutra, a lentidão se arrasta do km 173 ao km 185, no sentido Sul. Já no trecho Rio/Teresópolis, o tráfego intenso, em virtude do excesso de veículos, vai do km 148 ao km 146.

12h50 - Incêndio em imóvel paralisa trânsito na Avenida Rei Pelé/RJ

Duas faixas da Avenida Rei Pelé, no Maracanã, estão ocupadas para o combate a um incêndio em um imóvel, na altura da Rua São Francisco Xavier. Bombeiros e CET-Rio atuam no loal. O trânsito está lento no trecho.

Centro de Operações Rio Incêndio em imóvel paralisa trânsito no Maracanã





12h47 - Ponte Rio-Niterói segue com lentidão do Mocanguê até o pedágio, no sentido Niterói

O tempo estimado de travessia é de 25 minutos. Fluxo no sentido Rio segue normal, 13 minutos.

12:36 - 25 minutos - Sentido Niterói com lentidão do Mocanguê até o pedágio — Ecovias Ponte (@ecoviasponte) April 18, 2025





12h42 - Trânsito intenso causa lentidão no trecho do Planalto

Motoristas enfrentam trânsito intenso no sentido litoral no trecho do Planalto, e também na Serra Antiga. Já na Serra Nova, sentido São José dos Campos, o fluxo está livre.

Reprodução/Tamoios Trânsito intenso no trecho do Planalto no sentido litoral





12h11 - Acidente na BR-116/PR interdita duas faixas e deixa trânsito lento

Acidente no km 58, em Campina Grande do Sul, interdita as duas faixas na pista sentido Curitiba.



⚠️Atenção!⚠️ Acidente no km 58 da BR-116/PR, em Campina Grande do Sul, interdita as duas faixas na pista sentido Curitiba. 🚙Fila de 2 quilômetros. Equipes da concessionária atuam no atendimento. pic.twitter.com/RDJWSMOmth— Arteris Régis (@Arteris_ARB) April 18, 2025





11h41 - Lentidão nas estradas que dão acesso ao litoral de SP

O alto fluxo de veículos gera congestionamento nas estradas que ligam a capital à Baixada Santista. Na Imigrantes há lentidão dos km 16 ao km 32, e dos km 43 ao km 53. Na Anchieta há tráfego intenso dos km 20 ao km 33 e na Cônego Domênico Rangoni do km 253 ao km 248.

11h39 - Lentidão na Ponte Rio-Niterói

No sentido Niterói tem congestionamento do Mocanguê até o pedágio, 25 minutos. No sentido Rio o fluxo está normal, 13 minutos.

11h31 - Tráfego intenso nas rodovia Presidente Dutra, sentido RJ

Tráfego intenso em Santa Isabel na pista Expressa, do km 201 ao km 195. O fluxo é alto também em Mangaratiba na pista Expressa do km 418 ao km 433. Em São José dos Campos na pista Expressa há lentidão do km 144 ao km 139. O tráfego está congestionado em Roseira na pista Expressa do km 86 ao km 82. O trânsito está congestionado em Piraí, do km 224 ao km 227; Em São Paulo do km 229 ao km 227; E tráfego intenso do km 166 ao km 161 em Jacareí.

11h20 - Trânsito carregado no sentido litoral na Rodovia dos Tamoios

Quem vai para o litoral norte encontra lentidão. Na Serra Antiga (tempo nublado) o tráfego está congestionado, assim como no Trecho de Planalto. O tráfego está tranquilo no Contorno da Tamoios. No sentido São José dos Campos, na Serra Nova e Antiga, também não há pontos de lentidão. Não há registro de acidentes.

11h10 - Lentidão no Corredor Ayrton Senna / Carvalho Pinto

O alto fluxo de veículos causa congestionamento na rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do km 24 ao km 69. Na Carvalho Pinto há dois trechos com lentidão, no sentido interior, do km 84 ao km 96 e do km 132 ao km 134.

10h50 - Lentidão na BR-116/SP e PR já dura mais de 3 horas

Pontos alternados de lentidão atingem a pista no sentido Curitiba, do km 279 ao km 282, em Embu das Artes/SP, e do km 286 ao km 289, em Itapecerica da Serra/SP.

10h42 - Congestionamento segue intenso na Ponte Rio-Niterói



Fluxo intenso arrasta lentidão da Reta do Cais até o pedágio. O tempo estimado de travessia é de 38 minutos no sentido Niterói. Já quem vai para o Rio, o fluxo é normal, com tempo de travessia estimado em 13 minutos.

10h26 - Tráfego livre na BR-040

Fluxo livre em ambos os sentidos da BR-040, entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro

10h15 - Pontos de congestionamento nas estradas de acesso ao Litoral de SP

Os motoristas encontram diversos pontos de lentidão nas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) que dão acesso ao litoral de SP. Na Imigrantes há lentidão dos km 16 ao km 53, e na Anchieta dos km 20 ao km 31, sentido litoral. Na Cônego Cônego Domênco Rangoni, no mesmo sentido, tem congestionamento dos km 263 ao km 248.

10h10 - Trânsito intenso na Rodovias dos Tamaios

Os motoristas que tráfegam em direção ao litoral norte de São Paulo enfrentam lentidão na Serra Antiga. No trecho de planato há trânsito intenso no sentido litoral etrânsito livre sentido São José dos Campos. Na Serra Nova, em direção à SJC, o trânsito está livre.

09h48 - Pontos de lentidão na BR-381/SP e MG

No sentido Belo Horizonte, os trechos com congestionamentos são do km 70 ao km 56, em Mairiporã/SP, do km 1 ao km 0, em Vargem/SP, e do km 949,8 ao km 946, em Extrema/MG. Já no sentido Guarulhos, a lentidão encontra-se do km 484 ao km 485, em Betim/MG, e do km 516, em Igarapé/MG, ao km 524, em Brumadinho/MG.

09h40 - Ponte Rio-Niterói com lentidão e travessia de 33 minutos no sentido Niterói

Fluxo intenso começa da Grande Reta até o pedágio. Já no sentido Rio, o fluxo segue normal.

Reprodução/Ecovias Ponte Trânsito intenso na Ponte Rio-Niterói no sentido Niterói





09h36 - Engarrafamento se intensifica na Anchieta-Imigrantes

Alto fluxo de carros cria congestionamentos na Imigrantes do km 16 ao km 53. Já na Anchieta, a lentidão se arrasta do km 20 ao km 31. Trânsito pesado também na Cônego Domênico Rangoni, do km 264 ao km 248. Ambos no sentido litoral.

09h - Avenida Ayrton Senna segue com fluxo alto e lentidão

No sentido interior, os pontos de lentidão se encontram do km 24 ao km 60, do km 66 ao km 80, e do km 85 ao km 92.

08h55 - Alto número de veículos causa dificuldades na BR-116/RJ

Tráfego intenso na Dutra vai do km 180 ao km 184, sentido Sul. Já no trecho Rio-Teresópolis, no sentido Norte, o tráfego intenso vai do km 130 ao km 126.

08h52 - BR-381/SP e MG tem lentidão em pontos alternados

A pista tem lentidão do km 70 ao km 58, em Mairiporã/SP, do km 2 a0 km 0, em Vargem/SP, e do km 949,8 ao km 945, em Extrema/MG.

08h50 - Lentidão permanece na BR-116/SP

Trechos com fluxo alto na pista sentido Curitiba, do km 279 ao km 282 em Embu das Artes/SP.

08h43 - Saída do Rio: vias expressas com retenção

Trânsito nas vias expressas apresentam retenções em direção à Ponte Rio-Niterói. Avenida Brasil apresenta retenções desde Ramos, e Linha Vermelha com lentidão desde o Hospital do Fundão.

SAÍDA DO RIO: VIAS EXPRESSAS COM RETENÇÕES Se liga! O trânsito nas principais vias expressas apresenta retenções em direção à Ponte Rio-Niterói, na manhã desta sexta:

- Avenida Brasil com retenções desde Ramos;

- Linha Vermelha com lentidão desde o Hospital do Fundão. Dirija… pic.twitter.com/sb5QNtzli1— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 18, 2025





07h17 - Lentidão na BR-116/SP e PR no se ntido Curitiba

Motoristas enfrentam trânsito com lentidão de Embu das Artes/SP, no km 279, a Itapecerica da Serra/SP, no km 287.

07h14 - Faixas liberadas no km 52,6 da BR-381/SP

Faixa da esquerda liberada em Atibaia, sentido Guarulhos, após um acidente no km 52,6 da BR-381/SP. Fila de 2 quilômetros no momento.



07h07 - Trânsito sem retenção e via liberada na Avenida Brasil

Situação na Avenida Brasil volta ao normal após um acidente envolvendo três carros na pista Central, na altura de Benfica.

06h28 - Acidente deixa trânsito lento na BR-381/SP

Faixa da esquerda foi interditada na pista sentido Guarulhos após um acidente no km 52,6 da BR-381/SP. Fila de 1 quilômetro no momento.

06h05 - Trânsito com retenção após acidente na Avenida Brasil

Uma faixa da pista central da Avenida Brasil, no sentido Centro, na altura de Benfica, enfrenta retenção após um acidente envolvendo três carros. O Centro de Operações Rio informa que a pista lateral é a principal opção no momento.

ACIDENTE NA AVENIDA BRASIL Uma faixa da pista central da Avenida Brasil, no sentido Centro, na altura de Benfica, devido a um acidente envolvendo três carros. CET-Rio e PM no local. Trânsito com retenção no trecho. Opção pela pista lateral. #CORInforma pic.twitter.com/4mymJFucjz— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 18, 2025





05h56 - Ponte Rio-Niterói enfrenta lentidão no sentido Niterói

Fluxo intenso deixa trânsito com lentidão do Vão Central até o pedágio. O tempo estimado de engarrafamento é de 30 minutos.



05h22 - Trânsito intenso na Tamoios



Trânsito intenso na Tamoios para quem trafega na Serra Antiga, sentido litoral. Mesmas condições para quem segue pelo trecho do Planalto, com previsão de tempo nublado. Já pela Serra Nova, sentido São José dos Campos, o trânsito encontra-se livre.

SERRA ANTIGA- SENTIDO LITORAL

Tempo nublado

Trânsito intenso

Sem acidentes pic.twitter.com/2RNCDrcVVT — Tamoios (@Tamoios099) April 18, 2025





04h56 - Trânsito segue normal na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói

Quem trafega na Ponte Rio-Niterói encontra fluxo normal e sem congestionamentos nas primeiras horas desta sexta-feira (18).

01h42 - Lentidão na Anchieta

Trânsito na Anchieta começa a dar sinais de normalização. Os pontos de lentidão em direção ao litoral diminuiram e agora está com congestionamento entre os km 32 ao 40.

01h08 - Trânsito normaliza na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói

Ecovias Ponte registrava pontos de trânsito lento do km 328 a 323 na Ponte Presidente Costa e Silva, em direção a Niterói. No momento o tráfego segue com fluxo normal.

01h05 - Trafego normaliza na Dutra, sentido SP

Na Presidente Dutra, a pista expressa em Itatiaia que apresenta congestionamento do km 324 ao 325 no sentido Rio–São Paulo já está com trafego normal.

23h09 - Trânsito intenso na Tamoios (SP -099)

Tamoios registra trânsito intenso no trecho da Serra antiga, no sentido litoral, com condição de tempo nublado. No trecho de planalto o trânsito também está intenso, mas se mantêm livre no sentido São José dos Campos.

22h54 - Lentidão na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói

Ecovias Ponte registra pontos de trânsito lento na Ponte Presidente Costa e Silva em direção a Niterói. O tráfego se mantem de vagar do km 328 a 323.

22h47 - Congestionamento em Anchieta-Imigrantes

Sistema Anchieta-Imigrantes registra pontos de congestionamento em direção ao litoral. Na Imigrantes, o tráfego está congestionado do km 27 ao 43 e novamente do km 66 ao km 70. Já na Anchieta, há lentidão entre os km 27 ao 40.

21h48 - Congestionamento na Dutra em Itatiaia, sentido SP

Na Presidente Dutra, a pista expressa em Itatiaia apresenta congestionamento do km 324 ao 325 no sentido Rio–São Paulo. A faixa da esquerda está interditada, com o tráfego fluindo apenas pela direita. Equipes da CCR atuam no local.

21h43 - BR-381 tem tráfego intenso em Mairiporã no sentido BH



Na BR-381/SP e MG, segue fluxo intenso do km 64 ao km 55, em Mairiporã/SP, sentido Belo Horizonte. ☁ Tempo parcialmente nublado.— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 18, 2025





A BR-381 apresenta fluxo intenso entre os km 64 e 55, em Mairiporã (SP), no sentido Belo Horizonte. O tempo está parcialmente nublado.

21h40 - Tráfego fluindo normalmente na BR-116 entre SP e PR

BR-116/SP e PR segue com fluxo normal em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba). ☁️ Tempo nublado.— Arteris Régis (@Arteris_ARB) April 18, 2025





A BR-116, nos trechos de São Paulo e Paraná, apresenta fluxo normal em ambos os sentidos, entre São Paulo e Curitiba. O tempo está nublado.

21h18 - Trânsito lento na Ayrton Senna em direção ao Interior



A rodovia Ayrton Senna registra lentidão do km 67 ao 75 por alto fluxo de veículos no sentido Interior. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias Leste Paulista, o tráfego é normal e o tempo está bom.

21h14 - Tráfego intenso na Dutra em São José dos Campos, sentido Rio



Na rodovia Presidente Dutra, a pista expressa em São José dos Campos apresenta tráfego intenso no sentido São Paulo–Rio, entre os quilômetros 148 e 145.

21h04 - Tráfego intenso na Dutra em Guarulhos, nos dois sentidos



Na rodovia Presidente Dutra, a pista expressa em Guarulhos registra tráfego intenso no sentido São Paulo–Rio, entre os quilômetros 227 e 224.

21h00 - Lentidão no acesso ao Litoral pelas rodovias Anchieta e Imigrantes



A Ecovias informa lentidão na Anchieta, do km 27 ao 29 e do km 35 ao 40, e congestionamento na Imigrantes, do km 24 ao 43, ambos no sentido Litoral. O tempo está encoberto na serra, planalto e interligação. Demais trechos seguem com tráfego normal.

20h45 - Trágedo lento em trecho pequeno da Dutra

Na BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), o tráfego ficou intenso na pista marginal no sentido Rio de Janeiro – São Paulo, especialmente no trecho localizado em Guarulhos, entre os quilômetros 217 e 221, durante a Sexta-feira Santa.

20h00 - Anchieta-Imigrantes com lentidão

Sistema Anchieta-Imigrantes registra pontos de congestionamento em direção ao litoral. Na Imigrantes, o tráfego está congestionado do km 22 ao km 43 e novamente do km 66 ao km 70. Já na Anchieta, há lentidão entre os quilômetros 28 e 29 e do km 35 ao km 40. No sentido São Paulo, a Cônego Domênico Rangoni também apresenta trânsito congestionado entre os km 268 e 270, complicando o retorno dos motoristas.

19h30 - Acidente na Dutra, em Caçapava

Condições de tráfego (alto fluxo): 📍 Imigrantes, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 22 ao km 43 e do km 66 ao km 70 📍 Anchieta, sentido litoral

🔴 Lento do km 28 ao km 29 e do km 35 ao km 40 📍 Cônego Domênico Rangoni, sentido SP

🔴 Congestionado do km 268 ao km 270— Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 17, 2025





Trânsito apresentou lentidão na região de Caçapava devido a um acidente envolvendo três veículos, ocorrido entre os quilômetros 126 e 129 da rodovia. A faixa da esquerda precisou ser interditada, enquanto o tráfego segue fluindo pela faixa da direita. Equipes da CCR estão no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários para a liberação total da via.

20h00 - Cengestionamento se intensifica na Anchieta-Imigrantes

O sistema Anchieta-Imigrantes registra pontos de congestionamento em direção ao litoral. Na Imigrantes, o tráfego está congestionado do km 22 ao km 43 e novamente do km 66 ao km 70. Já na Anchieta, há lentidão entre os quilômetros 28 e 29 e do km 35 ao km 40. No sentido São Paulo, a Cônego Domênico Rangoni também apresenta trânsito congestionado entre os km 268 e 270, complicando o retorno dos motoristas.

19h20 - BR-381 com fluxo intenso em SP e Minas Gerais

BR-381 apresentou pontos de fluxo intenso tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. No sentido Belo Horizonte, houve lentidão entre os kms 64 e 55, na região de Mairiporã (SP). Já no sentido São Paulo, o tráfego foi mais carregado entre os kms 477 e 490, trecho que liga Contagem a Betim (MG). Apesar da movimentação, o tempo permaneceu parcialmente nublado e não houve registro de acidentes graves.

19h00 - Trânsito intenso na Presidente Dutra

Na rodovia Presidente Dutra, o tráfego recreacional é intenso entre os quilômetros 217 e 221, na pista marginal em Guarulhos, sentido Rio–São Paulo.

18h45 - Acidente na Rodovia Presidente Dutra

Na rodovia Presidente Dutra, a pista expressa no sentido Rio–São Paulo apresenta congestionamento em Caçapava, entre os quilômetros 126 e 129. A faixa da esquerda está interditada, e o tráfego flui apenas pela faixa da direita. Equipes da CCR atuam no local.

18h33 - Trafégo inteno na rodovia Anchieta/Imigrantes

📍 Cônego Domênico Rangoni, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 271 ao km 269 e do km 266 ao km 260 📍 Cônego Domênico Rangoni, sentido SP

🔴 Congestionado do km 260 ao km 270 📍 Anchieta, sentido capital

🔴 Lento do km 19 ao km 17— Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 17, 2025





As rodovias de acesso ao litoral registram tráfego intenso. Na Imigrantes, sentido litoral, há congestionamento do km 23 ao 43 e do km 62 ao 70. Na Anchieta, o trânsito é lento do km 13 ao 15, 27 ao 29 e 36 ao 40. A Cônego Domênico Rangoni apresenta congestionamentos do km 271 ao 269 e do km 266 ao 260 no sentido litoral, e do km 260 ao 270 no sentido capital. Na Anchieta, sentido São Paulo, há lentidão do km 19 ao 17.

18h20 - Rodovias administradas pela Concessionária Tamoios



TRECHO DE PLANALTO

Tempo nublado

Trânsito intenso sentido litoral, trânsito livre sentido SJC

Sem acidentes pic.twitter.com/pqM8MrCgmp — Tamoios (@Tamoios099) April 17, 2025





SERRA ANTIGA- SENTIDO LITORAL

Tempo nublado

Trânsito intenso

Sem acidentes pic.twitter.com/2Gu58ydeGX — Tamoios (@Tamoios099) April 17, 2025





SERRA NOVA- SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tempo nublado

Trânsito livre

Sem acidentes pic.twitter.com/EWCmV0UMTD — Tamoios (@Tamoios099) April 17, 2025





CONTORNO

Tempo nublado

Trânsito livre

Sem acidentes pic.twitter.com/K1yKzglLoT — Tamoios (@Tamoios099) April 17, 2025





No Contorno, o tempo está nublado, com tráfego fluindo normalmente e ausência de acidentes. Na Serra Nova, no sentido São José dos Campos, o tempo também permanece nublado, com trânsito livre e sem registros de ocorrências. Já na Serra Antiga, no sentido Litoral, as condições climáticas seguem nubladas. No trecho de planalto, o tempo continua nublado, com tráfego intenso em direção ao litoral e fluxo livre no sentido São José dos Campos. Não há registros de acidentes em nenhum dos trechos.

18h10 - Pontos de fluxo intenso na BR-381/SP e MG



Pontos de fluxo intenso na BR-381/SP e MG: ➡️Sentido Belo Horizonte

📍km 64 ao km 55, em Mairiporã/SP. . ⬅️Sentido São Paulo

📍km 477 (Contagem/MG) ao km 485 (Betim/MG). ☁ Tempo parcialmente nublado.— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 17, 2025





No sentido Belo Horizonte, o tráfego apresenta lentidão entre os quilômetros 64 e 55, no trecho localizado em Mairiporã, São Paulo. Já no sentido São Paulo, há retenções do km 477, em Contagem, até o km 485, em Betim, ambos em Minas Gerais. O tempo permanece parcialmente nublado em toda a extensão.

18h07 - BR-116/SP e PR



Na BR-116/SP e PR, segue lentidão do km 278 ao km 282, Embu das Artes/SP, sentido Curitiba, devido ao alto fluxo de veículos. ☁ Tempo nublado.— Arteris Régis (@Arteris_ARB) April 17, 2025





Na BR-116/SP e PR, segue lentidão do km 278 ao km 282, Embu das Artes/SP, sentido Curitiba, devido ao alto fluxo de veículos. O tempo está nublado.

18h01 - Rodovia Ayrton Senna sentido Carvalho Pinto

A rodovia Ayrton Senna registrava tráfego intenso em vários pontos, com retenções entre os quilômetros 21 e 27, 37 e 50, 18 e 16, além do trecho entre os quilômetros 69 e 77, nos dois sentidos: em direção ao interior e à capital paulista. Já na rodovia Hélio Smidt, havia lentidão do km 3,2 ao km 0,8 no sentido do Aeroporto Internacional de Cumbica.

18h00 - BR-040 com fluxo intenso sentido Juiz de Fora

BR-040 com trânsito de intenso a lento em Duque de Caxias, no sentido Juiz de Fora, entre a Av. Brasil ( km 125) e o Arco Metropolitano (km 108). Saída para Santa Cruz da Serra ( km 105) com retenção. No sentido Rio de Janeiro, lentidão apenas no acesso à Avenda Brasil.

17h45 - Anchieta-Imigrantes com lentidão

Condições de tráfego (alto fluxo): 📍 Imigrantes, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 30 ao km 43 📍 Cônego Domênico Rangoni, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 263 ao km 248— Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 17, 2025





Anchieta-Imigrantes registra trechos de congestionamento devido ao alto fluxo de veículos em direção ao litoral. Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito ficou carregado entre os kms 30 e 43. Já na Cônego Domênico Rangoni, os motoristas enfrentaram lentidão do km 263 ao km 248. A movimentação intensa reflete o aumento típico de veículos nas estradas durante o feriado prolongado.

17h30 - BR-381 (SP e MG) fluxo normal

A BR-381/SP e MG apresenta fluxo normal em ambos os sentidos (São Paulo/Guarulhos e Belo Horizonte). 🌥️Tempo parcialmente nublado.— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 17, 2025





BR-381, nos trechos que cortam São Paulo, Guarulhos e Minas Gerais, apresenta fluxo normal em ambos os sentidos, tanto para quem seguia rumo a Belo Horizonte quanto para quem se dirigia à capital paulista. O tempo permanece parcialmente nublado, sem impactar a visibilidade ou as condições de tráfego, proporcionando uma viagem tranquila aos motoristas.

17h15 - Tamoios com trânsito intenso sentido litoral, mas tranquilo sentido SJC

TRECHO DE PLANALTO

Tempo nublado

Trânsito intenso sentido litoral, trânsito livre sentido SJC

Sem acidentes pic.twitter.com/eskl2YjsMH — Tamoios (@Tamoios099) April 17, 2025





Rodovia Tamoios apresenta trânsito intenso no Trecho de Planalto no sentido litoral, reflexo do grande fluxo de veículos rumo ao Litoral Norte paulista. Apesar da movimentação, o trânsito seguiu livre no sentido São José dos Campos. O tempo permanece nublado ao longo do trajeto, e não há registro de acidentes, contribuindo para uma viagem mais segura aos motoristas.

17h05 - Fluxo lento na BR-040 sentido Juiz de Fora

🛣️ Atualização de tráfego:

🚗 Fluxo lento por 3km no

📍*Km 615 - sentido Juiz de Fora, em Congonhas*,

para operação de reversão devido ao excesso de veículos e estreitamento de pista na ponte sobre o Rio Maranhão. — eprviamineira (@eprviamineira) April 17, 2025





Trânsito apresenta lentidão na BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Juiz de Fora. Em Congonhas, no km 615, o fluxo está lento por cerca de 3 km no sentido Juiz de Fora, devido à operação de reversão realizada por conta do alto volume de veículos e do estreitamento da pista na ponte sobre o Rio Maranhão. A intervenção exige atenção dos motoristas e gera retenções temporárias na região.

16h58 - Lentidão em dois trechos entre RJ e Angra dos Reis

Motoristas que trafegaram pela BR-101, no trecho entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis, enfrentaram lentidão em dois pontos devido ao sistema Pare e Siga, implantado por conta de obras na rodovia. Os trechos mais críticos foram registrados nas regiões de Monsuaba e Conceição de Jacareí, onde a sinalização provisória alterna o fluxo de veículos em sentidos opostos, exigindo maior atenção e paciência dos condutores.

16h50 - Faixas normalizadas sentido BH

⚠Atualização! No km 477,2 da BR-381/MG, em Contagem/MG, sentido Belo Horizonte: ✅Faixas liberadas;

🚙Fluxo normalizado. https://t.co/IKOIJpojoZ— Arteris Fernão Dias (@Arteris_AFD) April 17, 2025





O trânsito foi impactado temporariamente no km 477,2 da BR-381, em Contagem(MG), no sentido Belo Horizonte, devido a uma pane mecânica em um veículo. No entanto, as faixas já foram liberadas e o fluxo de veículos foi normalizado, trazendo alívio aos motoristas que trafegam pela região.

16h24 - Atenção para quem vai sentido ao Sul do país

Na BR-116/SP e PR, segue lentidão do km 279 (Embu das Artes/SP) ao km 285 (Itapecerica da Serra/SP), sentido Curitiba, devido ao alto fluxo de veículos. 🌥️Tempo nublado.— Arteris Régis (@Arteris_ARB) April 17, 2025





A BR-116 registrou lentidão no trecho paulista e paranaense, especialmente entre os kms 279 e 285, no sentido Curitiba. O tráfego intenso afetou o fluxo de veículos entre Embu das Artes e Itapecerica da Serra, refletindo o aumento no número de motoristas que aproveitaram o feriado prolongado para viajar. A situação exigiu atenção redobrada e paciência dos condutores que seguiram rumo ao Sul do país.

16:01 - Lentidão no sentido litoral de SP

Condições de tráfego (alto fluxo): 📍 Imigrantes, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 30 ao km 43 📍 Cônego Domênico Rangoni, sentido litoral

🔴 Congestionado do km 263 ao km 248— Ecovias Imigrantes (@_ecovias) April 17, 2025





O trânsito apresenta pontos críticos de congestionamento para quem seguia em direção ao litoral. Na Rodovia dos Imigrantes, o fluxo intenso causou lentidão do km 30 ao km 43, comprometendo a fluidez da viagem. Já na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, os motoristas também enfrentaram dificuldades, com tráfego carregado entre os kms 263 e 248.

16h - Começam as restrições nas rodovias federais

PRF inicia Operação Semana Santa e Tiradentes nesta quinta-feira (17) Além de apresentar as estratégias operacionais para o feriado prolongado, PRF lança ainda Anuário 2024 com um panorama geral das rodovias federais Saiba mais no portal: https://t.co/32NalL9Whk pic.twitter.com/GHlCTrQXNc— PRF Brasil (@PRFBrasil) April 17, 2025





De acordo com a PRF, haverá fiscalização voltada especialmente para práticas que aumentam o risco de colisões, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso do celular ao volante, condução sob efeito de álcool e transporte irregular de crianças.

Condutores de motocicletas, caminhões e veículos de transporte coletivo também serão alvos específicos da fiscalização.

A PRF destaca que esses grupos estão envolvidos em parte significativa das ocorrências graves registradas nas estradas durante feriados prolongados.