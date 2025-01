Reprodução/Arquivo pessoal Menina passou por cirurgia e está estável





Uma menina de 2 anos de idade foi baleada na cabeça em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro, quando voltava da praia com a família. Ela foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, onde passou por cirurgia e está estável. A direção do hospital informou ao Portal iG que o quadro inspira cuidados.

Mirella Pinho Francisconi foi atingida no domingo (26), quando voltava da praia com a mãe e outras crianças. A mãe da menina disse não saber de onde partiu o tiro que atingiu a filha, e que tudo aconteceu muito rápido. Segundo a TV Globo, que entrevistou a família, a menina estava dormindo no colo da mãe quando foi atingida.

"Foi muito rápido. A gente nem percebeu. Só ouvimos um estalo e uma luz clara assim, rápido. E quando eu fui ver ela já estava baleada. Minha filha não merecia passar por isso. A gente vê todo dia nas reportagens, mas nunca imagina que vai acontecer com a gente. E hoje, infelizmente, aconteceu com a minha filha”, afirmou à Globo a mãe da criança, que não quis ser identificada.





Aos policiais, a mulher relatou que ela voltava da praia com a filha e outras cinco crianças. A família pegou um ônibus municipal e desceram no bairro de Pilares. O objetivo era pegar um carro de aplicativo para chegar em casa.

Tentativa de assalto na hora

Segundo a polícia, criminosos em um carro e uma moto tentaram assaltar um carro de luxo. Houve troca de tiros, e um dos disparos atingiu Mirella. “Ela só tem dois aninhos, ela está sendo diagnosticada com autismo. Ela não fala direito, é uma criança que tem uma debilidade. E acontece essa fatalidade. Dói demais!", afirmou a mãe da menina à TV Globo.