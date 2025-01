Reprodução Segundo a família, o ferimento foi percebido apenas quando Matheus caiu





O menino de 9 anos que foi baleado durante a comemoração do Ano Novo na região de São Mateus, na Zona Leste de São Paulo , está com o projétil alojado na nuca e sem movimentar a perna direita.

Nesta sexta-feira (3), Matheus Souza Hohni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Helena, em São Bernardo do Campo . Ele está consciente e se alimentando normalmente.

Segundo a avó da criança, Bete de Souza, os médicos não vão fazer a retirada da bala por enquanto "por ser muito arriscado", uma vez que o projétil atingiu parte da medula espinhal. O caso que aconteceu na madrugada de quarta-feira (1°) foi registrado por uma câmera de segurança.

Atingido durante a virada do ano

Minutos antes de ser atingido pela bala perdida, Matheus estava com a família assistindo à queima de fogos de artifício em frente de casa. O menino brincava com o pai na calçada, quando caiu no chão às 0h12.

No Hospital Sapopemba, o menino recebeu alguns pontos no local do ferimento e, em seguida, foi transferido para o Hospital Vila Alpina, onde foi submetido a uma tomografia. Após o exame a família descobriu que havia uma bala alojada na cabeça dele.

A família não acredita que o menino tenha sido vítima de uma bala perdida. "As pessoas estão falando “ah, foi bala perdida, isso, aquilo”. Não foi bala perdida. Não foi tiro para o alto, como falam, tiro para o alto na hora dos fogos. O menino estava em pé, aqui, virado para lá, e o tiro veio muito certinho na nuca dele. Então, quer dizer, não foi tiro que atiraram para cima. Senão, não teria entrado onde está a bala”, relatou a avó.