Clima Tempo/Divulgação Estado de São Paulo tem alerta de chuvas intensas nesta quinta-feira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (23) é de instabilidades pelo Brasil. Segundo o I nstituto Nacional de Meteorologia (INMET), chuvas intensas devem atingir as regiões Norte, Nordeste e Centro - Oeste. Os volumes de chuva previstos variam entre 30 e 100 milímetros em um único dia, exigindo atenção especial da população.



No sudeste, a instabilidade deve ser causada pelas mudança no padrão da circulação de ventos que vai ajudar no transporte de umidade. São Paulo, Minas Gerais e algumas áreas do sul do Rio de Janeiro podem receber fortes pancadas de chuva, mas o ar ainda vai ficar extremamente abafado.

A quinta-feira vai ser um dia com risco de temporal, enquanto o fluxo de ar quente e úmido espalha nuvens carregadas entre o centro-oeste e a região norte do Brasil.

O Amapá, o Pará e o Maranhão devem contar também com o calor e nuvens carregadas.

A maior parte da Bahia vai seguir mais ensolarada e com tempo firme e não chove no sul do Rio Grande do Sul e em cidades do Espírito Santo.

Risco de chuva





Segundo o Inmet, a previsão é de chuvas intensas em todos os estados do Acre, Amapá, Ceará, Piauí e Rondônia, além de quase todo o território do Mato Grosso e Tocantins. Também há áreas do Amazonas, Bahia, Pará, Paraíba, Pernambuco e Maranhão incluídas no aviso.

Também tem risco de temporal concentrado entre o noroeste e o extremo norte do Rio Grande do Sul e bancadas que podem vir a qualquer momento do dia entre a região do Vale do Itajaí em Santa Catarina e no litoral do Paraná.

Tem alerta de chuvas intensas em Curitiba, Maringá, Londrina e Foz Iguaçu Segundo o site Clima tempo, todas as áreas com risco de temporal podem receber ventos de até 80 km/h. Porto Alegre vai ter uma quinta-feira de sol, muito calor e tempo firme.

Calor no sudeste





Já no sudeste do Brasil, São Paulo ainda pode amanhecer com sol e com a condição de tempo abafado. A quantidade de nuvens deve aumentar ao longo da manhã e a chuva ganha força.

Toda região metropolitana, do centro sul e oeste do estado de São Paulo ficam no alerta para chuvas. A regiões de Presidente Prudente, Sorocaba, Bauru, Itapetininga podem receber volumes mais significativos.

Enquanto, a baixada santista, o litoral norte e as cidades do extremo norte paulista ficam em atenção. Ribeirão Preto e Franca devem contar com pancadas isoladas.

O sul de Minas pode receber temporais. Já as áreas mais próximas ao Rio de Janeiro ficam em alerta. A capital Fluminense ainda vai ter um dia marcado por sol e muito calor, podendo ficar acima de 30ºC

Já no Espírito Santo, não chove em Vitória e em boa parte do estado.

Sol no centro-oeste





Já no centro-oeste, o sol ainda aparece pela manhã em várias áreas, desde Brasília até Goiânia, Cuiabá e Campo Grande.

No Mato Grosso do Sul, na divisa com São Paulo, a chuva também pode vir com força. Destaque para as máximas acima de 30ºC em Corumbá e no extremo sul mato grossense.

Chuva e calor no norte e nordeste





Já no nordeste tem risco de temporal concentrado entre Maranhão, Piauí e o litoral do Ceará. Fortaleza pode receber chuva logo nas primeiras horas da manhã.

Não deve chover na costa leste do Nordeste. Salvador vai ter um dia de muito sol, calor e tempo firme.

Já no norte do país, a situação passa a ser de perigo na divisa do Pará, Amazonas e do estado de Roraima. A chuva pode acontecer em vários momentos acumular volumes bem significativos e tem alerta para temporal em Macapá, Belém e até mesmo Porto Velho.

As regiões do Amapá, Amazonas e Pará estão sob alerta laranja, indicando perigo. Nesses locais, as chuvas podem chegar a 100 milímetros diários, acompanhadas por rajadas de vento que podem atingir 100 km/h.

No estado de Rondônia, terão um dia mais instável e a chuva continua acontecendo em forma de pancadas em Palmas e Rio Branco.

Onda de calor no sul





Em Porto Alegre, o dia ficará extremamente abafado com a mínima de 22º e a máxima durante a tarde pode chegar aos 36ºC. Curitiba tem calor de 30º.

Desde o início do período de calor, moradores têm relatado mudanças bruscas no clima, alternando entre forte calor e chuvas intensas. A orientação é que a população permaneça atenta aos avisos meteorológicos e evite deslocamentos em áreas de risco durante os períodos de tempestade.