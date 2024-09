Reprodução/TV Globo Animal passou por cuidados pelos pesquisadores





Uma espécie rara de cavalo-marinho foi encontrada por pescadores nas águas da Baía de Guanabara , no Rio de Janeiro , na última semana. Capturado por engano, houve tentativa de devolver o animal para as águas imediatamente, mas os pescadores perceberam que ele não estava bem e resolveram entrar em contato com pesquisadores marinhos , que ficaram responsáveis pelos cuidados.

O animal foi levado para o laboratório do projeto Cavalos-marinhos do Rio de Janeiro , na Universidade Santa Úrsula , onde foi identificado que se tratava de um macho grávido. Os pesquisadores explicaram que a espécie vem da Patagônia , na Argentina, e raramente é vista no litoral do Rio de Janeiro.





A coordenadora do projeto, Natalie Freret, explicou que a visita do animal em território carioca é muito especial, porque ele vem migrando da Argentina até a nossa costa durante o inverno para fugir das águas geladas. “Fizemos um trabalho com ele durante uma semana e ele já estava ótimo”, comentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .