Reprodução Banhistas no Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (23), ao menos 100 pessoas que estavam praticando standup paddle perto do Forte de Copacabana , no Posto 6, Zona Sul do Rio de Janeiro , tiveram que ser resgatadas depois de serem lançadas ao mar por uma rajada de vento intensa que atingiu a cidade.

Um vento de 70 quilômetros por hora afetou o Rio de Janeiro nesta manhã. O Corpo de Bombeiros e militares do Exército participaram do resgate das vítimas, que estavam no mar para observar o nascer do sol. Algumas pessoas se feriram ao colidir com pedras . Até às 8h, sete pessoas precisaram de atendimento médico.

Previsão do tempo no Rio

Uma frente fria provocará uma queda abrupta nas temperaturas entre sexta-feira, sábado (24) e domingo (25).

Nesta sexta-feira, no entanto, a cidade ainda enfrenta um dia com temperaturas elevadas. O céu permanecerá claro e não há previsão de chuva. As temperaturas variarão entre uma mínima de 20°C e uma máxima de 38°C.

No sábado, a temperatura começará a cair drasticamente, com a máxima prevista de 29°C e mínima de 20°C. A aproximação de uma frente fria no oceano começará a afetar o tempo, trazendo aumento de nuvens ao longo do dia e possibilidade de chuvas fracas e isoladas a partir da noite.

No domingo, a frente fria continuará a influenciar o clima. O céu ficará nublado a encoberto, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas isoladas durante todo o dia. As temperaturas estarão significativamente mais baixas, com máxima de 24°C e mínima de 16°C.

