O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) usou seu perfil no X (antigo Twitter) para elogiar o desempenho das forças de segurança estadual na condução do sequestro que fez 16 pessoas reféns nesta terça-feira (12), na rodoviária Novo Rio, na capital fluminense.

Castro chamou o trabalho dos agentes de "atuação exemplar" e destacou o desfecho bem sucedido ao escrever que o criminoso foi preso e todos os reféns liberados.

Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro!

O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados.

Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 12, 2024





Vítimas

Durante o sequestro, duas pessoas ficaram feridas. Bruno Lima de Costa Soares, de 34 anos, foi atingido no tórax e no abdômen pela pistola que Paulo Sérgio carregava e foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do RJ, e o estado dele é grave. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde.

Uma outra pessoa foi atingida por estilhaços, segundo a TV Globo. Ela teria sido atendida no ambulatório da rodoviária.

"O paciente está com três equipes em sala, equipe da cirurgia toráxica, cirurgia-geral e vascular, ele já recebeu seis bolsas de sangue. Está em estado grave, está sendo operado, a gente espera que ele consiga ficar bem. Todas as equipes estão empenhadas em salvar essa vida. Todas as equipes cirúrgicas do hospital estão mobilizadas, caso cheguem outros pacientes", disse Daniel Soranz, secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro a jornalistas presentes na rodoviária.





Rodoviária isolada

Ao todo, 37 pasagens de ônibus foram vendidas, mas 16 pessoas foram mantidas como refém, sendo 1 criança e 6 idosos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada às 15h.

Após o sequestro, uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar, foi acionada para o local. A área foi isolada: passageiros e funcionários foram retirados do local.

Todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região. A Concessionária pede que quem tenha passagem pras próximas horas, remarque sua viagem.