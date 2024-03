Renan Areias/ Agência O Dia - 12.03.2024 Homem faz passageiros reféns em rodoviária no Rio; Bope é acionado

Bruno Lima da Costa , um dos dois feridos no sequestro a um ônibus no Rio de Janeiro , nesta terça-feira (12), está internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. A informação foi confirmada pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

“Ele é um homem de 34 anos, sofreu duas perfurações. A princípio, uma perfuração de tórax e uma de abdômen. Todas as equipes cirúrgicas do hospital estão mobilizadas caso cheguem outros pacientes. Ele já recebeu seis bolsas de sangue. É um paciente em estado grave, está sendo operado e a gente espera que ele saia bem”, declarou o secretário, em conversa com a imprensa.

“As equipes do Souza Aguiar são muito experientes, preparadas para esses casos de múltiplas lesões, como esse que aconteceu", acrescentou Soranz. Uma outra vítima, não identificada, ficou ferida por estilhaços e foi levada a um hospital particular do Rio.





O sequestro

O caso começou por volta das 15 horas, quando Paulo Sérgio Lima, um homem de 29 anos, atirou em duas pessoas na rodoviária. Em seguida, ele invadiu um ônibus da empresa Viação Sampaio, que tinha como destino a cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O homem fez 16 pessoas como reféns, dentre estas algumas crianças e idosos. Ao longo do período de negociações com profissionais do Bope (Batalhão de Operações Policais Especiais), Paulo atirou duas vezes na direção dos policiais. Ele se entregou três horas depois do início do sequestro.