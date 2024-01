Reprodução: Redes Sociais Chuvas no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (15), o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou a liberação para pagamento do auxílio-desabrigado de R$ 800 por pessoa aos atingidos pelas fortes chuvas que devastaram a cidade do Rio de Janeiro.

De início, o Serviço de Proteção em Situação de Calamidades Públicas e Emergências, conhecido popularmente como “auxílio desabrigado”, será liberado apenas para aqueles que já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal, como é o caso da capital fluminense.

Espera-se que outros municípios do estado do Rio decretem estado de emergência para receber ajuda federal ainda nesta segunda.

Em entrevista à CNN, o ministro da Integração, Waldez Góes, falou sobre a ajuda que o governo está prestando aos atingidos pelos temporais.

“Estou hoje de plantão para receber os decretos municipais e fazermos o procedimento de reconhecimento e iniciarmos os planos de trabalho”, afirmou.

Até o momento, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmaram a morte de pelo menos 12 pessoas e o desaparecimento de uma mulher.