Divulgação redes sociais / Governo RJ Cláudio Castro esteve em reunião com o Comitê Permanente de Chuvas para falar de como minimizar estragos causados nesse fim de semana no estado

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou que o governo estadual dará um auxílio de R$ 3.000 às famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram o estado no último fiim de semana. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com o governador, estima-se que cerca de 30.000 famílias serão beneficiadas. Para receber o auxílio, que será pago pelo 'Cartão Recomeçar', elas devem realizar seus cadastros nas prefeituras de suas cidades.

“Não é para trocar o que tem em casa. É para as pessoas que realmente perderam o que tinham. Por isso é uma elegibilidade um pouco mais dura, para que não vire um programa do estado dando utensílio novos para as pessoas”, disse o governador.

Ele ainda disse esperar que “toda a parte burocrática” esteja pronta até sexta-feira (19), para que os cartões e o auxílio estejam disponíveis a partir da próxima semana.

Governo do Rio anuncia medidas para minimizar estragos das chuvas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), esteve em uma reunião com o Comitê Permanente de Chuvas do governo nesta segunda-feira (15) para falar das medidas que estão sendo implementadas para minimizar os estragos das chuvas desse fim de semana no estado.



Além do auxílio via Cartão Recomeçar, a limpeza das ruas e a busca por recursos para obras essenciais aos municípios fluminenses estão entre as prioridades neste momento.

Nesta segunda, o número de mortos pelas chuvas no Rio de Janeiro subiu para 12. Os bombeiros seguem buscando uma pessoa desaparecida.