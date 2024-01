Reprodução / Instagram Patrícia Lélis é uma jornalista brasiliense que vive em Washington

A brasileira Patrícia Lélis está sendo procurada pelo FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, após uma acusação de fraude contra imigrantes.

Em um comunicado divulgado na sexta-feira (12), a Justiça estadunidense afirmou que a brasileira se passou por advogada especializada em imigração e aplicou uma fraude em clientes que chega ao valor de US$ 700 mil — R$ 3,4 milhões.

De acordo com a nota do órgão de investigação, Patrícia é acusada de fraude eletrônica, transações monetárias ilegais e roubo de identidade agravado. O nome dela foi incluído na lista de procurados do FBI.

De acordo com a acusação em andamento na Justiça, Patrícia teria pedido o dinheiro alegando que auxiliaria na obtenção de vistos, tipo E-2 e EB-2, aos Estados Unidos

Estrangeiros com esses tipos de vistos tem permissão para obter residência permanente no país e podem tentar a cidadania, caso invistam em média U$ 1 milhão (R$ 3,4 milhões) em empresas do país.

A acusação afirma que, ao invés de usar o dinheiro no processo dos vistos, Patrícia usou o montante para reformar a casa, em Arlington, Condado na Virgínia, além de custear despesas como cartões de crédito. Ela teria fornecido, aos eventuais clientes, um número falso de processo.

Olá twitter e várias pessoas que não conheço mas acreditam que eu devo explicaçoes de algo. Sim, o FBI no USA está me "procurando". Mas já sabem exatamente onde estou como exilada politica. Foram meses de perseguições e falsas acusações. Meu suposto crime: Não aceitei que me… — Patrícia Lélis 🇧🇷 (@lelispatricia) January 15, 2024