Reprodução / TV Band - 11.01.2024 Cinco suspeitos da onda de violência no Equador, classificados como “terroristas”, foram mortos, informaram as Forças Armadas do país

(ANSA) - A presidência do Equador divulgou nesta segunda-feira (15) um balanço das operações desde o início da crise de segurança no país, em 9 de janeiro, quando o presidente Daniel Noboa declarou o estado de "conflito armado interno" devido às agressões de organizações do narcotráfico.

Até o momento, 1.327 pessoas foram presas e as autoridades realizaram 12.974 operações, sendo 32 delas contra o que classifica como "grupos terroristas", no âmbito do chamado Plano Fênix, resultando na morte de dois policiais e de cinco suspeitos.

Foram apreendidas 491 armas de fogo, 10.241 munições, 462 artefatos explosivos, 268 armas brancas, 14 embarcações, 343 veículos, 195 motocicletas, 135 telefones celulares, 5.319 quilos de drogas e US$ 2.075.

Os dados foram divulgados em uma conta oficial no X (antigo Twitter).