Reprodução: Redes Sociais Chuvas no Rio de Janeiro

O temporal que caiu no Rio de Janeiro no fim de semana obrigou a Riotur e a Liga das Escolas de Samba (Liesa) a suspender a realização de ensaios técnicos no domingo (14) e reorganizar o calendário previsto para os fins de semana antes do desfile oficial na Marquês de Sapucaí.

Portela e Unidos da Tijuca, que testariam a animação de seus componentes neste domingo, tiveram seus ensaios remarcados para o dia 28 de janeiro. A Portela entra na avenida às 19h30, e a Tijuca, às 21h.

A Grande Rio e a Mangueira, que ensaiariam no dia 28, oram redistribuídas para o fim de semana seguinte.

No dia 3 de fevereiro, ocorrerá a lavagem do sambódromo às 18h. Em seguida, será a vez do ensaio da Grande Rio, às 19h; da Beija-Flor, às 20h30, e Vila Isabel, às 22h.

No dia 4 de fevereiro, a Mangueira vai ensaiar às 19h, seguida por Viradouro, às 20h30, e Imperatriz, às 22h.

O próximo ensaio técnico está marcado para este domingo, quando desfilam a Mocidade Independente de Padre Miguel, às 18h30; Paraíso do Tuiuti, às 20h; e Acadêmicos do Salgueiro,às 21h30.

União do Parque Acari perde mais de 600 fantasias em chuva

Faltando menos de um mês para a apresentação na Marquês de Sapucaí, a escola de samba União do Parque Acari perdeu mais de 600 fantasias no temporal que atingiu o Grande Rio. A água invadiu a quadra da escola, onde os itens estavam armazenados.



Ao G1, o presidente da escola, Dudu Farias, afirmou que 640 fantasias foram perdidas, além das armações da saia de 50 baianas. A União do Parque Acari estreará na Série Ouro na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro.

“Estava tudo embaladinho em plástico em cima de pallets. A quadra nunca tinha alagado”, afirmou.

O presidente ainda falou sobre as chuvas que afetaram toda a região.

“A gente ficou assustado com o acontecido. E isso não afetou só a agremiação, mas principalmente a comunidade. São amigos, parentes. Foi uma fatalidade que afetou toda a comunidade e o Rio de Janeiro”, disse o presidente da escola.