Na manhã desta quarta-feira (4), o Rio de Janeiro voltou as atenções para um boi que invadiu o viaduto do Gasômetro e causou transtornos no trânsito da região. Depois de resgatado, o animal foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em Santa Cruz, Zona Oeste da cidade.

Lá, o dono do animal de cerca de 4 anos teve de pagar uma multa no valor de R$ 210,09, mais diária de R$ 31,45 para liberar o bovino. Após o incidente, o homem afirmou que pretende rebatizar o boi e passar a chamá-lo de "Fujão".





O atual nome do animal é "Fogão", e a sua aventura nas primeiras horas da quarta-feira chamou a atenção até mesmo de Eduardo Paes, prefeito da capital do estado. Em um post realizado nas suas redes sociais, ele afirmou, em tom de brincadeira, que "às vezes é muito difícil a vida de prefeito do Rio".

"Eu amo o que faço mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746!", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

Eu amo o que faço mas às vezes é muito dura a vida de prefeito do Rio. 😳😳😳. Surgiu uma vaca na Linha Vermelha. Espero não ter que incluir essa categoria de reclamação no 1746! 🙃🙃🙃🙃🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️ pic.twitter.com/JuGGMh4ua9 — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 5, 2023