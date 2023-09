Reprodução/TV Menina de 3 anos foi baleada na cabeça; parentes afirmam que o tiro partiu da PRF

Uma criança de três anos foi baleada na noite desta quinta-feira (7) no Arco Metropolitano, em Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ) e está em estado grave. A menina estava no carro da família acompanhada dos pais, tia e irmã, quando atiraram contra o veículo. Parentes afirmam que os tiros partiram da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias, para onde a menina foi encaminhada, o tiro atingiu o crânio.

Ela chegou na unidade de saúde com rebaixamento no nível de consciência e sangramento no couro cabeludo. Em seguida, foi sedada e entubada.

William Silva, pai da criança, disse à TV Globo que o tiro atingiu a coluna e a cabeça. Segundo ele, a PRF não deu ordem alguma de parada, mas passou a seguir o carro da família até o momento do disparo.

O iG entrou em contato com a PRF, mas ainda não obteve retorno sobre o caso.