Reprodução/TV Menina de 3 anos baleada

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, disse nesta sexta-feira (10) que cobrou esclarecimentos à Polícia rodoviária Federal (PRF) após a ocorrência que deixou uma menina de 3 anos baleada no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (7).



"Sobre a tragédia com uma criança de 3 anos no Rio de Janeiro, já solicitei esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF naquele Estado. Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente. E mandei acelerar a revisão da doutrina policial e manuais de procedimento na PRF, como já havia determinado quando da demissão dos policiais do caso Genivaldo, em Sergipe. Outras medidas serão informadas em breve", escreveu no Twitter.



A PRF afastou os três agentes envolvidos no caso e prometeu colaborar com a investigação para apurar possíveis responsáveis e a arma do policial que efetuou os disparos foi apreendida. Segundo a polícia, o afastamento se deu "inclusive para atendimento e avaliação psicológica."

Em nota, a PRF informou ainda que investigará o caso "com legalidade, rapidez e transperência" e reforçará "medidas internas preventivas e disciplinares". Acorporação também reiterou que de acordo com a Portaria Ministerial 4226 de 2010, o uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública não é legítimo, "a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão corporal grave aos agentes de segurança pública ou a terceiros".

Polícia Rodoviária Federal - Nota à Imprensa pic.twitter.com/NCnCjAD0jn — PRF Brasil (@PRFBrasil) September 8, 2023





A menina estava no carro da família acompanhada dos pais, tia e irmã, quando atiraram contra o veículo. A família que mora em Petrópolis retornava de Itaguaí, na Região Metropolitana, onde foi passar o feriado de Sete de Setembro.

Parentes afirmam que os tiros partiram da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias, para onde a menina foi encaminhada, o tiro atingiu o crânio.

Em entrevista para a TV Globo, o pai da menina, William Silva, disse que os disparos acertaram a coluna e a cabeça. Ele diz ainda que não recebeu ordem de parada ou foi abordado pela polícia

A garota foi levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, de Duque de Caxias, por uma viatura da PRF.

A PRF diz que expressa "seu mais fundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional".