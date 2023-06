Reprodução/ Alerj Casa incendiada na Baixada Fluminense foi demolida pela Defesa Civil

Um incêndio na madrugada deste sábado (3), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, deixou duas crianças mortas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 2h30, e ao chegar no local os agentes constataram a morte de Ana Júlia Correia Menezes, de 9 anos, e Thales Gabriel André Correia Moreira, de 8.

Além das crianças, uma outra menor, Tainá Cristina Correia Ribeiro, de 13 anos, irmã das vítimas, também estava na casa no momento do incêndio, mas conseguiu sair da residência com o irmão caçula, Yssack Emanuel Corrêa Moreira, de 3 anos.

Segundo informações da Polícia Militar, a mãe das crianças, Juliana André Correia Moreira, precisou deixar os filhos sozinhos para acompanhar sua mãe em uma emergência médica.

Juliana avisou a uma vizinha e outras pessoas próximas que precisaria sair, porque sua mãe estava com um ferimento no pé, e que as crianças estariam em casa. No hospital, por volta das 4h, a mulher foi comunicada da fatalidade.

O caso aconteceu na Estrada do Tinguazinho, no bairro de Austin, e a residência já foi demolida pela Defesa Civil, seguindo orientação da prefeitura. A suspeita é de que um curto circuito no ventilador tenha causado o incêndio.

Em entrevista à Rádio CBN, a mãe das crianças disse que na noite do acidente os filhos seguiram a rotina padrão, ligaram o aparelho e foram dormir, por volta das 23h.

“O ventilador começou a pegar fogo do nada. Ela [Tainá] acordou com a casa praticamente em chamas. Foi a hora que ela tirou só o pequeninho e correu. Quando tentou voltar para salvar os outros dois, eles tinham corrido para o banheiro que tinha no outro cômodo, mas [Tainá] não conseguiu salvá-los. Aí ela correu para chamar meu irmão, que mora nos fundos. Ele arrombou a casa e tirou só os dois mesmo [Tainá e Yssack].”



